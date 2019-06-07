Врачи перечислили симптомы приближающегося диабета
Врачи назвали симптомы, которые должны стать поводом для обследования. Среди них есть как специфические симптомы, так и те, которые кажутся никаких не связанными с сахарным диабетом.
Сахарный диабет второго типа считается одной из проблем нашего века. С каждым годом эта болезнь диагностируется у все большего количества людей. Диабет не развивается в один миг и чем раньше вы узнаете о проблемах в организме, тем эффективнее можно противостоять недугу.
В группу риска, прежде всего, попадают люди старше 50 лет с лишним весом, а также те, у кого уже диагностировали растущий уровень сахара в крови. Врачи опубликовали в журнале Everyday Health признаки, на которые нужно обязательно обратить внимание.
Постоянное чувство голода и жажды, если вы употребляете достаточно жидкости и калорий, может быть признаком сахарного диабета.
При сахарном диабете нарушается работа сосудов, в первую очередь страдают поверхностные сосуды. Поэтому могут появляться темные пятна на коже, а ранки могут долго заживать.
Симптом, который сложно связать с диабетом – яркие сны и повышенная потливость во время сна. Этот симптом связан с гормональными сбоями и нарушениями кровообращения.
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