Это заболевание увеличивает риск инсульта на треть

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Каковы его симптомы.Шведские ученые из Каролинского института в Стокгольме обнаружили, что появление диабета в среднем возрасте увеличивает риск развития острого нарушения мозгового кровообращения.Такие выводы ученых из Швеции сделали на основе медицинских записей 33 тысяч близнецов, которые родились в 1960-е годы.Выяснилось, что если диабет второго типа обнаружили в возрасте от 40 до 59 лет, у таких людей вероятность инсульта до 60 лет вырастала на 30%. Эти данные сравнивали с состоянием здоровья людей, которым не ставили диагноз диабет.Диабет – симптомы:Постоянное чувство голода.Хроническая усталость.Сухость кожи.Постоянная жажда.Замедленное заживление ран.Возможно, это связано с тем, что диабет запускает процессы накопления сахара и жирных частиц в кровеносных сосудах, из-за чего сужаются артерии, которые поставляют кровь к мозгу.Люди без диабета также вдвое меньше имели патологический процесс сужения артерий в мозге, который является основной причиной инсульта.Ученые исследовали близнецов, чтобы исключить генетические или наследственные факторы риска мозговых нарушений.