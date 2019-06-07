Медики развеяли опасные мифы о клещах

Как уберечься от паразитов.Откуда берется болезнь Лайма и чем она опасна? Как защититься от укусов клещей и нужно ли идти к врачу, если вас укусил клещ? Как удалить клеща, что нужно делать и как правильно наносить репелленты? На эти и другие вопросы, связанные с опаснейшим насекомым.О клещах, сезон которых набирает обороты, существует ряд утверждений, прав­­дивых лишь отчасти или ошибочных полностью. Та­­кое незнание в ряде случа­­ев может дорого обойтись здоровью.Какие же заблуждения об этих паукообразных просто неверны, а какие усыпляют бдительность? И как защититься от клещей? Ответы на эти вопросы знает Павел Дьяченко, старший научный сотрудник отдела нейроинфекций Института эпидимиологии и инфекционных заболеваний им. Л. Громашевского.Самое страшное последствие укуса – энцефалитНет, а на территории Украины – так и вовсе нет. В нашей местности энцефалитные клещи – диковинка: случаи заражения фиксировались лишь в Крыму и крайне-крайне редко.Но есть у нас не менее страшный «зверь» – бореллии: ими инфицирован каждый третий, а то и каждый второй украинский клещ! (Это зависит от региона и особенностей сезона). Эти бактерии приводят к болезни Лайма, которая чревата не менее масштабным поражениям организма: от болезней сердца до нарушений в работе центральной нервной системы, включая головной мозг.Признак того, что клещ заразил – красное кольцоНа самом деле при заражении бореллиями кольцевидное покраснение вокруг места укуса появляется только в 70% случаев и лишь через 1-3 недели. Еще один характерный признак – повышение температуры – может отсутствовать напрочь. А сопутствующие ощущения могут быть точь-в-точь, как при простуде: ломота в теле и слабость.Надежная диагностика – наличие антителУвы, коварность болезни Лайма еще и в том, что диагностировать ее не так просто. Во-первых, так называемые острофазные антитела (класса М) появляются в крови только спустя 3-4 недели после заражения. Во-вторых, в 30-40% случаев анализ может дать ложно негативный результат. Потому нужно будет повторить анализ через 20-30 дней после первого.Если укусил клещ вот буквально в прошлые выходные, а вы не обратились к врачу, то поспешите к нему. Сейчас можно заподозрить заражение по общему анализу крови: через 3-7 дней после заразного укуса снижается уровень гемоглобина, повышается количество лейкоцитов и скорость оседания эритроцитов.В лесу или парке человек не был, волноваться нечегоМногие думают, что клещи сваливаются на голову с деревьев, причем особенно опасными считаются дубы. На самом деле эти паукообразные обитают на траве и кустарниках, поджидая свою жертву на высоте 40-60 см от земли, а таких растений полно и в городских дворах.Потому если вы этого не знали и буквально час назад шли по тротуару, прижимаясь к кустам, чтобы обойти дуб, то повод для волнений есть: хорошенько осмотрите каждую складочку одежды и все участки тела (включая голову).Осматривать себя и других нужно каждые 1,5-2 часаБезусловно, клещ, прежде чем впиться в человека, ищет местечко с более тонкой кожей, и на это ему нужно время. Но вы не знаете наверняка, как близко к такому месту сядет на вас паразит. Скажем, клещ может сразу же очутиться на рукаве, а то и на шее, когда вы наклонитесь к земле, чтобы завязать шнурки. В таком случае ему нужно гораздо меньше времени, чем два часа, чтобы доползти до локтевого сгиба или впиться в шею. Потому осматривать себя и других лучше каждые 20-30 минут. И обязательно еще раз – по возвращении с пикника домой.Если вытащить клеща быстро, он заразит меньшеРуководствуясь такими соображениями, многие стараются как можно быстрее вытащить клеща самостоятельно, ведь до врача от леса – далеко не одна минута езды. Правда выглядит иначе: бактерии, если клещ ими заражен, он передает человеку с первым же укусом. Обратиться за помощью врачи призывают по другой причине: если человек инфицирован, нужно как можно скорее начать лечение – это снизит вероятность осложнений. Понять, заражен ли человек, можно, если провести анализ содержимого брюха клеща – это резервуар патогенных микроорганизмов. А только профессионал гарантированно вытащит паразита, не раздавив.Если клещ раздавлен, к врачу обращаться незачемЕсли укусил клещ, что нужно делать, если даже при самостоятельном извлечении он был раздавлен? Большинство людей решает, что к врачу идти незачем, мол, что толку – заразность паразита уже не определить, будем верить, что пронесло. Но последствия заражения бореллиями настолько велики, что лучше пройти пусть и зря назначенный курс лечения: ненужные препараты навредят организму меньше, чем нелеченный бореллиоз. И эффективную схему терапии сможет посоветовать опытный врач.Как правило, назначаются антибиотики тетрациклинового ряда (до 12 лет запрещены), группы цефалоспоринов на 5-10 дней и комплексные витамины.Нет укуса – значит, нет риска заработать энцефалитЕсть, если вы поклонник деревенского творога и парного молочка. Дело в том, что если клещ заразил корову или козу, то энцефалитная инфекция содержится не только в крови животных, но и в их молоке. И если любителей стейков с кровью среди нас немного, то творог из деревни стремятся покупать многие – особенно те, кто ведет здоровый образ жизни.Кипятят молоко с рынка тоже не все. Между тем в коровьем молоке вирус клещевого энцефалита сохраняется две недели, в козьем – не меньше семи дней, а в твороге и сметане – до двух месяцев.Как уже было сказано, энцефалитные клещи в Украине – редкость. Тем не менее в единичных случаях, кроме Крыма, они встречались в северных частях таких областей, как Киевская, Черниговская, Волынская, Сумская и Житомирская.Наносить репеллент на кожу нельзя – это токсичноЭто правда лишь отчасти. На кожу не рекомендуется наносить репелленты на основе перметрина — это вещество более агрессивно, чем другие, и может негативно отразиться на функциях нервных клеток человека. Зато ему нет равных в отпугивании паразита, потому наносите их на одежду. На тело можно наносить средства на основе диэтилтолуамида.Есть репелленты, содержащие оба компонента. Но лучше использовать эти вещества по отдельности (то есть два препарата): они имеют разный срок хранения и, как уже было сказано, разное воздействие на человеческий организм. Если же обрызгивать универсальными средствами только одежду, защита от клеща будет менее эффективной.От поражений клещом спасет вакцинаВ рекламных проспектах частных клиник предлагается вакцинация, которая спасет от последствий укуса этого паразита. Стоимость услуги – порядка 450 грн, цена самой вакцины в аптеках – от 200 грн. Но прививка обезопасит от болезни, если речь об энцефалитном клеще, который в Украине, как уже было сказано, скорее экзотика. А вот от бореллиоза (болезни Лайма) вакцинации не существует.