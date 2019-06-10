Медики рассказали, какой орган разрушает парацетамол
Прием большого количества парацетамола представляет для печени человека большую опасность. Этот лекарственный препарат повреждает структуры тканей печени, из-за чего ее клетки не могут нормально функционировать и умирают.
Распространенный анестетик парацетамол, который ежедневно принимают десятки миллионов людей в разных странах мира, представляет смертельную опасность для печени человека, как выяснили ученые. Данное лекарство в чрезмерных количествах повреждает печень, что затрудняет ее работу и может вызвать фатальные последствия.
Исследователи из Университета Эдинбурга считают, что полученные ими выводы будут положены в основу новых методов противодействия тем последствиям, которые вызывает чрезмерный прием парацетамола. По их мнению, это главная причина острой печеночной недостаточности в западных странах.
Ученые исследовали влияние парацетамола на клетки печени, взятые из организма мышей и человека. Эксперимент показал, что в определенных условиях прием парацетамола способен повредить печень за счет влияния на важнейшие структурные связи между смежными клетками данного органа.
Когда эти связи между стенками клеток бывают нарушены, структура тканей печени повреждается, и орган перестает нормально функционировать, а его клетки умирают. По мнению ученых, по уровню повреждений, которые парацетамол наносит печени при передозировке, его можно сравнить с гепатитом, циррозом печени и раком.
Теперь исследователи попытаются выяснить, как влияют на работу печени разные дозировки парацетамола, чтобы установить точную степень токсичности этого лекарства. Вполне возможно, что полученные результаты будут положены в основу разработки новых лекарственных препаратов.
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