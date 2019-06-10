Медики рассказали, какой орган разрушает парацетамол

Лекарство повреждает печень.Прием большого количества парацетамола представляет для печени человека большую опасность. Этот лекарственный препарат повреждает структуры тканей печени, из-за чего ее клетки не могут нормально функционировать и умирают.Распространенный анестетик парацетамол, который ежедневно принимают десятки миллионов людей в разных странах мира, представляет смертельную опасность для печени человека, как выяснили ученые. Данное лекарство в чрезмерных количествах повреждает печень, что затрудняет ее работу и может вызвать фатальные последствия.Исследователи из Университета Эдинбурга считают, что полученные ими выводы будут положены в основу новых методов противодействия тем последствиям, которые вызывает чрезмерный прием парацетамола. По их мнению, это главная причина острой печеночной недостаточности в западных странах.Ученые исследовали влияние парацетамола на клетки печени, взятые из организма мышей и человека. Эксперимент показал, что в определенных условиях прием парацетамола способен повредить печень за счет влияния на важнейшие структурные связи между смежными клетками данного органа.Когда эти связи между стенками клеток бывают нарушены, структура тканей печени повреждается, и орган перестает нормально функционировать, а его клетки умирают. По мнению ученых, по уровню повреждений, которые парацетамол наносит печени при передозировке, его можно сравнить с гепатитом, циррозом печени и раком.Теперь исследователи попытаются выяснить, как влияют на работу печени разные дозировки парацетамола, чтобы установить точную степень токсичности этого лекарства. Вполне возможно, что полученные результаты будут положены в основу разработки новых лекарственных препаратов.