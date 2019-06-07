Врачи выяснили, можно ли засыпать при свете
Австралийские исследователи изучили влияние света на сон. Излучение синего цвета названо наиболее опасным для организма человека. Такое свечение производят привычные для большинства гаджеты, смартфоны и телевизор.
Давно известно влияние света на образ жизни человека, и его состояние здоровья. Исследовательская группа из австралийского Университета Монаш в Мельбурне провела работу, доказывающую, что исходящие от телевизоров, смартфонов и других гаджетов лучи не лучшим образом воздействуют и на качество сна. Ученые из Мельбурна изучили влияние яркого освещения на человеческий сон. Известно, что свет по-разному влияет на способность быстро уснуть, если кто-то с легкостью засыпает при самом ярком свете, иные же не могут сомкнуть глаз при малейших бликах.
Это происходит из-за выработки в организме человека мелатонина, на уровень и интенсивность производства которого и влияет насыщенность освещения в помещении, предназначенного для сна. Яркий свет препятствует выработке мелатонина, поэтому, даже засыпая в комнате с ярким светом, человек рискует не выспаться и после пробуждения чувствовать сильную усталость. Наибольшую опасность представляет собой излучение синего спектра, которое исходит экранов смартфонов и телевизора. Исследовав данные более 50 человек, ученые определили, что именно синий свет наиболее неблагоприятно влияет на сон человека. Более того, из-за светочувствительности могут даже меняться индивидуальные качества человека.
Чтобы обеспечить качественный сон, восстанавливающий организм после рабочего дня, нужно контролировать яркость света вечером и исключить яркую освещенность в комнате для ночного отдыха. Также не следует пользоваться гаджетами перед сном, соблюдение этих простых рекомендаций поможет улучшить не только сон, но и общее состояние здоровья.
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