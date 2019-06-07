Диетолог назвал полезные виды муки для худеющих

Какая мука выводит соли.Эксперт по правильному питанию и похудению Катя Медушкину уверяет, что любая мука – высококалорийный продукт, но из обилия предложеных вариантов можно выбрать более полезный продукт, которому стоит отдать предпочтение.Как утверждает эксперт, пшеничная мука высшего сорта — продукт, который не имеет никакого отношения к ровному уровню сахара в крови, потому стоит обратить внимание на другие варианты.Топ-5 видов муки для похудения выглядит следующим образом:Рисовая мукаПрофиль: безглютеновый лидер среди зерновых по содержанию белка и крахмала. Есть витамины и микроэлементы: кальций, калий, фолиевая кислота.Чем полезна: выводит соли, нормализует пищеварение.Ккал на 100г — 371Кукурузная мукаПрофиль: отмеченный майя и ацтеками продукт, популярный среди малоежек (людей с замедленным обменом веществ). Содержит кальций, магний, железо. Богата крахмалом, клетчаткой.Чем полезна: понижает уровень сахара в крови, способствует пищеварению. Ккал на 100г — 331Льняная мукаПрофиль: источник жирных кислот Омега-3 и Омега-6 с прозвищем “льняное яйцо”, так как в диетической выпечке заменяет яйца. Насыщена растительным белком (ок. 35%), ускоряет обмен веществ.Чем полезна: богата клетчаткой, улучшающей перистальтику кишечника.Ккал на 100г — 270Гречневая мукаПрофиль: борец с холестерином, успешный антиоксидант (из-за содержания селена), балующий витаминами групп В и Е. Практически не содержит жиров (менее 4%), а вот белков и сложных углеводов в избытке.Чем полезна: насыщена медленными сахарами, которые надолго утоляют чувство голода.Ккал на 100г — 350Овсяная мукаПрофиль: позитивный продукт, продуцирующий серотонин в организме. Хвастается витаминами группы В, С, А, Е. Бывает двух видов: толокно и мука тонкого помола.Чем полезна: регулирует жировой обмен, поднимает настроение, очищает организм клетчаткой.Ккал на 100г — 369Кроме того, полезную муку можно сделать самим, измельчив в блендере, кофемолке или мельнице покупную крупу.