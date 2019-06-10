Медики назвали оптимальное число шагов в день

Наибольшее количество смертей отмечена среди тех, кто делает менее 2,2 тыс. шагов в день.Ученые Гарвардской медицинской школы назвали оптимальное количество шагов для человека в день для укрепления здоровья и снижения риска смерти.Результаты исследования опубликованы в газете The New York Post. Ученые потратили четыре года, чтобы проследить за жизнью 16,7 тыс. женщин в возрасте от 62 до 101 года. Во время эксперимента испытуемые использовали трекеры, чтобы специалисты могли отследить количество их шагов и скорость. Кроме того, женщины должны были подробно рассказать о своем образе жизни, диетах или заболеваниях, если таковые имеются.Специалисты рассказали, что 504 участницам не удалось дожить до конца эксперимента. Как отметили ученые, наибольшее количество смертей было отмечено среди тех, кто делал менее 2,2 тыс. шагов в день. У тех, кто делал 4,4 тыс. шагов ежедневно, показатели были намного лучше. А самый низкий уровень смертности оказался у тех, кто в день делал 7,5 тыс. или более шагов.