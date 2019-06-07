Врачи объяснили, кому особенно полезен твердый сыр

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Ирландские ученые выступили с неожиданным заявлением касательно свойств известного всем довольно жирного продукта.В частности, исследователи объявили, что сыр весьма эффективен в вопросе похудения.Эксперимент на 1,5 тысячах добровольцах провели ученые из дублинского Университетского колледжа.По итогам исследования выяснилось, что те люди, которые регулярно употребляли сыр, быстро избавлялись от лишнего веса.Ученые выявили, что у людей при недостаточном поступлении кальция в организм начинает откладываться лишний вес.Ранее по итогам ряда исследований было доказано, что пища с кальцием приводит показатели индекса массы тела в норму. Сыр как раз относится к числу таких продуктов.