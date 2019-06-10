Врачи назвали препараты, провоцирующие выкидыш
Данное вещество добывается из листьев барвинка и применяется во множестве безрецептурных пищевых добавок.
Специалисты Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) сообщили, что винпоцетин содержится в препаратах, которые продвигаются в качестве средств борьбы с потерей памяти и лишним весом.
Последние исследования на животных показали, что даже в малых дозах винкамин связан с уменьшением массы тела новорожденных и повышенной вероятностью выкидышей. Именно поэтому представители FDA призвали планирующих забеременеть и уже ожидающих ребенка женщин избегать употребления данного ингредиента.
Эксперты отметили, что результаты экспериментов особенно тревожны, поскольку существует большое количество продуктов с винпоцетином, которые доступны для женщин детородного возраста.
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