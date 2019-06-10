Названы продукты, повышающие риск развития рака

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Мясные продукты включили в список веществ, с наибольшей вероятностью вызывающих заболевание раком, наряду с сигаретами и асбестом.«Решения, о которых The Daily Mail сообщил надежный источник, сотрясут сельскохозяйственную отрасль и сектор быстрого питания», — пишут авторы статьи Фиона Макрей и Стивен Райт.«Взаимосвязь с раком кишечника, вторым из видов рака, приводящих к наибольшему числу смертей в Великобритании, особенно велика, учитывая оценки, согласно которым половина случаев заболевания могла бы быть предотвращена благодаря более здоровому образу жизни», — говорится в статье.Ожидается, что ВОЗ заявит о том, что мясные продукты вызывают рак. Решение, которое должно быть принято в понедельник, последовало в результате встречи ученых из десяти стран, в том числе Великобритании, рассмотревших все имеющиеся свидетельства, пишет издание.Считается, что эксперты согласились с тем, что мясные продукты являются «канцерогенными для людей», что является самой опасной из пяти возможных категорий, которую они разделят с алкоголем, асбестом, мышьяком и сигаретами.«Мясные продукты изготовляются при помощи копчения, вяления, соления или добавки химикатов. Примером могут послужить ветчина, бекон, пастрома и салями, а также хот-доги и некоторые колбасы. Ожидается, что в этот список также войдут бургеры», — говорится в статье.Сырое мясо, как ожидается, окажется на один пункт ниже, как «возможно канцерогенное для людей».«Мясо вообще содержит высокую концентрацию жира, и считается, что вещество, придающее мясу его красный цвет, может повреждать оболочку кишечника», — отмечает издание.