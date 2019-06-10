Как ускорить метаболизм: названы десять способов

Быстрый обмен веществ — это важный фактор при снижении веса.Но не стоит садиться на жесткую диету или изнурять себя физическими нагрузками.Просто следуйте этим простым рекомендациям:Добавьте кардионагрузку. Активная 45-минутная езда на велосипеде пролонгирует сжигание калорий еще на 14 часов после тренировки.Не пропускайте завтрак. Утром мы, как никогда нуждаемся в подзарядке. Во сне метаболизм замедляется, поэтому в течение часа после пробуждения необходимо съедать здоровый завтрак, чтобы поддерживать обмен веществ на оптимальном уровне.Обязательно ужинайте. Не получая достаточного количества пищи, организм при первой же возможности начинает делать запасы. Шесть приемов пищи в день — оптимальное соотношение, чтобы не только ускорить обмен веществ, но и получить все необходимые питательные вещества.Боритесь со стрессом. При первых признаках перенапряжения старайтесь глубоко дышать и попытаться абстрагироваться. Лучше всего в борьбе со стрессом помогают занятия йогой.Ешьте больше клетчатки. Богатые клетчаткой цельнозерновые продукты, попадая в желудок, сильно увеличиваются в объеме, поэтому чувство насыщения наступает быстрее и длится дольше, а значит, во время следующего приема пищи, вы съедите значительно меньше.Не забывайте про силовые тренировки. После силовой тренировки скорость обмена веществ остается высокой еще в течение нескольких часов. Для достижения максимального эффекта стремитесь выделять не менее двух часов в неделю на силовые нагрузки.Съедайте темный шоколад. Небольшая порция этой сладости улучшит и настроение, и метаболизм.Пейте больше воды. Нарушение водного баланса существенно ухудшает самочувствие и негативно отражается на фигуре. Люди, которые выпивают от 8 до 12 стаканов чистой воды в день, сжигают больше жира, чем те, кто довольствуется только четырьмя стаканами.Спите на здоровье. Полноценный сон в течение 7-8 часов благотворно сказывается на здоровье человека. А вот недосыпание — напротив, негативно влияет на все процессы, происходящие в организме.Больше свежего воздуха. Даже непродолжительное пребывание на свежем воздухе способствует более активному перевариванию пищи и сжиганию жира. А так как сидячий образ жизни замедляет обмен веществ, возьмите за правило гулять до или после обеда.