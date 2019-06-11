Врачи предупредили об опасности пищевых добавок для похудения

Растительные пищевые добавки, которые рекламируются как средства борьбы с потерей памяти и лишним весом, могут спровоцировать выкидыши и родовые дефекты.Речь идет о препаратах, в которых используется алкалоид винпоцетин.С таким предупреждением выступили представители Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).Исследования показывают с участием лабораторных животных, что даже в малых дозах винкамин связан с уменьшением массы тела новорожденных. Также его связывают с повышенной вероятностью выкидыша.Винпоцетин содержится в листьях барвинка и применяется в множество безрецептурных пищевых добавок.Поэтому эксперты советуют беременным женщинам и женщинам, которые планируют забеременеть, избегать употребления ингредиента.