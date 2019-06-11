Назван продукт, защищающий здоровье печени

Эксперимент показал, что рацион, богатый оливковым маслом улучшает защищенность печени от действия внешних факторов из окружающей среды.Исследование, проведенное учеными из Университета Монастир в Тунисе и Университета Короля Сауда в Эр-Рияде в Саудовской Аравии, показало, что употребление оливкового масла способствует лучшей защите печени от повреждений внешними загрязнителями. Заключение об этом специалистами было сделано после эксперимента на крысах.В испытаниях участвовало 80 животных. Часть из них получала в большом количестве оливковое масло. Крысы были разделены на семь групп, и в шести из них они подверглись воздействию гербицидов в разных концентрациях.В результате было установлено, что из-за вредного действия химикатов у всех крыс произошли негативные изменения в печени, — но у тех животных, которые ели оливковое масло, повреждения органа были выражены в меньшей степени. У этих грызунов было выявлено повышение антиоксидантной активности ферментов, что и обеспечило лучшую защищенность печени от разрушения.Ученые порекомендовали включать в меню оливковое масло. Гербициды могут содержаться в растительной продукции, в газировке. Под их воздействием погибают определенные виды кишечных бактерий, с чем может быть связано развитие таким заболеваний, как синдром Альцгеймера, болезнь Паркинсона, ожирение, депрессия. Также гербициды поражают почки и печень.Учеными Лондонского королевского колледжа было обнаружено, что две трети цельнозернового хлеба содержат в себе гербицид глифосат. Специалисты тогда пояснили, что гербицид оседает в верхних слоях зерна.