Эти советы помогут загорать без вреда для здоровья

Меланома — коварное заболевание, от которого страдают все больше людей в мире.Онкологи считают, что одна из основных причин развития этого заболевания — воздействие на кожу ультрафиолетового спектра солнечных лучей. Благодаря этому же спектру, в организме вырабатывается витамин D. Но полезен рассеянный солнечный свет, а прямые лучи представляют опасность.Кожа выполняет защитные функции, принимая удар от солнечного облучения на себя. Хотя до нас доходит довольно мало опасного излучения, и этого достаточно для того, чтобы запустить злокачественный процесс в организме. Что стоит помнить, чтобы загорать без риска?Всегда нужно использовать солнцезащитные средства. Большинству людей подойдет индекс SPF 40, но владельцам светлой кожи лучше подобрать защиту сильнее. Использовать средство нужно строго в соответствии с инструкцией — если там написано, что обновлять защиту нужно каждые два часа, значит так и надо делать. Не забывайте защищать волосы, губы и руки.Самое опасное — загорать в период с 12 до 16 часов. Это время максимальной солнечной активности. Если вы все же собираетесь на пляж в это время, безопаснее будет находиться в тени. Можно использовать тенты, зонтики и другие конструкции. Желательно защитить кожу с помощью легкой светлой одежды.Помните, что вода отражает свет. Загорать лучше на достаточном расстоянии от воды — не менее десяти метров. А для купания используйте водостойкие средства. После купания тщательно вытрите и нанесите солнцезащитное средство.Если вы редко бываете на солнце, владеете светлой или чувствительной кожей, не нужно сразу пытаться приобрести красивый загар — дайте коже привыкнуть. В первые дни не рекомендуется проводить на пляже больше часа, а начать лучше с 15-30 минут.