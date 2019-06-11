Врачи рассказали, к чему приводит хроническая усталость

Последствия переутомления могут быть довольно серьезны.Переутомление официально признали болезнью. Ученые заявляют, что от постоянного стресса и волнения страдают две трети людей в мире, и украинцы – не исключение.Как отличить обычную усталость от хронической болезни?Бессонница, отсутствие аппетита и постоянная нервозность. Чаще всего от стресса страдают те, кто постоянно работает с людьми – учителя, врачи, консультанты и журналисты. А еще в списке самых стрессовых – продавцы, соцработники, пожарные, пилоты и люди творческих профессий. Иногда именно эмоции являются толчком ко многим болезням – вплоть до язвы желудка, бронхиальной астмы и кардиопроблем.По новой Международной классификации болезней, переутомление официально отнесли к списку заболеваний. Психологи советуют: чтобы не страдать синдромом эмоционального выгорания, не стоит перегружать себя умственно. И сбалансировать работу мозга и мышц. Поэтому специалисты рекомендуют в обязательном порядке ввести в свою жизнь физическую активность.Часто же причины стресса на работе – конфликты с руководством и токсичный коллектив. Тогда с увольнением не медлите. Это вам сохранит нервы и спасет от серьезного недуга.