Врачи рассказали, как избавиться от целлюлита в домашних условиях

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Для того, чтобы избавиться от целлюлита, необходимо соблюдать определенные меры.Система борьбы за красоту и здоровье требует соблюдения правил.Физические упражненияДвижение — главный враг «апельсиновой корки». Достаточно всего три раза в неделю уделять по 40 минут тренировкам. Делайте упор на силовые упражнения и кардионагрузки. Бороться с целлюлитом на животе помогают нагрузки на пресс.Антицеллюлитный массажЧтобы разбить жировые капсулы или узлы, нужно непосредственное воздействие на кожу. Массаж можно делать вручную, при помощи банок или специальным антицеллюлитным массажером. Один-два раза в неделю проводите сеансы по 15 минут.Антицеллюлитный кремРегулярно наносите на кожу косметические средства промышленного производства или домашнего приготовления. Благодаря этому кожа станет подтянутой, а проявления целлюлита менее явными.Антицеллюлитные обертыванияНа распаренную кожу нужно наносить готовые косметические составы или домашние средства из глины, меда, яблочного уксуса, водорослей, эфирных масел и других активных компонентов. Их действие усиливается благодаря парниковому эффекту, создаваемому несколькими слоями пищевой пленки. Курс состоит из 15 процедур, которые проводятся с интервалом в два дня.СкрабДважды в неделю обрабатывайте распаренную кожу абразивным средством, чтобы снять верхний ороговевший слой. Процедура придает тканям тонус и облегчает поступление кислорода в клетки. Руки, живот и бока хорошо трите жесткой мочалкой.ВанныЭто самый простой способ, как убрать целлюлит дома. Процедуры проводятся дважды в неделю. Нужно на треть наполнить ванну теплой водой с активным средством. Немного посидев в ванной, вы почувствуете, пощипывание. Значит, жиры начали расщепляться.Контрастный душЕжедневно, за исключением критических дней, обливайтесь попеременно горячей и холодной водой в течение десяти минут. Судя по отзывам, кожа станет более упругой, а метаболизм ускорится.