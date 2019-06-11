Установлен предел выносливости человека

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Команда антропологов, возглавляемая Германом Понтцером из Университета Дьюка (США), установила предел физической выносливости человека.Имеется ввиду тот предел, после которого тело начинает черпать энергию из своих жировых запасов.Исследование базируется на измерении BMR (basal metabolic rate) — ключевом показателе обмена веществ в организме человека.К эксперименту были привлечены спортсмены. В ходе работы у всех шести бегунов измерили первоначальный показатель BMR, после чего продолжали отслеживать их состояние.В итоге было установлено, что примерно через 20 дней непрерывных нагрузок расход энергии начал постепенно снижаться, достигнув 2,5 BMR. Это служит ключевым моментом, когда организм начинает сжигать калории быстрее, нежели получает энергию из пищи. Это и было признано пределом человеческой активности.Достигнув пика, организм начинает «заряжаться», используя свои собственные жировые запасы.При этом также удалось установить, что беременные женщины по показателю выносливости близки профессиональным спортсменам.Также, ранее сообщалось, что повысить активность и работоспособность помогут блюда из субпродуктов и цитрусовые фрукты.