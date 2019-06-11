Медики рассказали, когда организм перестает бороться со старением

Антивозрастные системы человека перестают работать к 50-60 годам. Проблема кроется в белке, который называется «мишень рампицина млекопитающих».Ученые из Университета Майами пришли к выводу, что ключевые генетические программы, которые способствуют долголетию, работают не дольше среднего возраста. Их исследование приводится в пресс-релизе.Авторы работы изучили активность ответственных за противостояние старению генов в образцах тканей, предоставленных людьми разных возрастных категорий. Результаты анализа показали, что антивозрастные системы человека перестают работать к 50-60 годам.Проблема, как говорится в исследовании, кроется в белке, который называется «мишень рампицина млекопитающих» — он отвечает за многие ключевые клеточные процессы, включая рост и деление клеток.Как утверждают ученые, система регуляции программ старения у людей гораздо выше, чем у многих других видов. Так произошло в результате эволюции: организм должен был научиться обеспечивать человеку долгую жизнь. Но не настолько долгую, какой люди достигли к настоящему времени.