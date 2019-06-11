Назван напиток, который может спровоцировать рак пищевода

Горячий напиток может спровоцировать появление опасной болезни.Чай – самый популярный напиток на планете. Особенно этот горячий напиток любят заваривать в холодную пору. Однако ученые советуют пить его простуженным, а иначе может развиться рак пищевода.Иранские ученые провели эксперимент с участием 50 совершеннолетних человек. Все они живет в городке под названием Голестан. Специалисты выбрали жителей именно этого населённого пункта, потому что там зафиксировано самое большое количество пациентов с раком пищевода. Специалисты выяснили, что в среднем все население пьет по 1 100 миллилитров черного чая в сутки.За людьми наблюдали в 2003 по 2017 год. Важно было выяснить, какова температура чая, который пьют иранцы. Эксперты следили не только за появлением онкологических заболеваний, но фиксировали количество и регулярность употребления алкогольных напитков и сигарет.– К концу эксперимента у 317 человек появился плоскоклеточный рак пищевода. Все они пили чай, температура которого превышала 60 градусов, – прокомментировал участник исследовательской группы Адам Шварц.Ученые пришли к выводу, что хоть чай и полезен для здоровья, пить его стоит осторожно. По их словам, опасен именно горячий напиток.