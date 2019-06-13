Ученые: Вылечить мигрень теперь можно с помощью смартфона
Компания Theranica из Израиля, разработчик биомедицинских технологий, представила приложение для ослабления головной боли во время мигрени Nerivio Migra.
Приложение помогает пациентам учиться мышечной релаксации – разновидности поведенческой терапии, в которой пациенты достигают расслабления различных мышечных групп, что приводит к уменьшению стресса. В ходе исследования были проведены оценки клинической эффективности приложения в лечении мигрени, а также возможного включения его в стандартную терапию под наблюдением врача.
Результаты наблюдений однозначно показали, что пациенты могут использовать поведенческую терапию, если получают легкий доступ к ней, вставляют этот вид лечения в свой график. Большое значение имеет и доступность терапии. Авторы исследования считают, что врачам нужно пересмотреть подход к лечению мигрени, поскольку многие из ныне существующих средств терапии не всегда эффективны.
Мигрень – симптомы
Пульсация и боль с одной стороны головы;
бессонница и другие нарушения сна;
головокружение;
болевые ощущения позади шеи, а затем – ближе к голове;
слезотечение и заложенность носа являются предвестниками мигрени;
боль в глазах или в области за ними;
нередко возникает рвота и тошнота
похмельный синдром после мигрени – слабость, головокружение в голове, неспособность концентрировать внимание.
В исследовании принял участие 51 пациент с мигренью. Их просили применять приложение в течение 90 дней и вести записи о том, насколько частыми и интенсивными бывают головные боли. Во время исследований среднестатистический пациент имел 13 приступов в месяц. 39% из них также сталкивались с тревожными состояниями, а у 30% была депрессия. После использования мобильного приложения количество и интенсивность боли снизились у 51% пациентов в течение 6 недель и еще у 29% через три месяца.
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