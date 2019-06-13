Ученые: Вылечить мигрень теперь можно с помощью смартфона

Эффективность такого подхода была подтверждена в ходе недавнего исследования. Оказалось, что приложение для смартфонов учит пациентов навыкам, необходимым для управления мигренью.Компания Theranica из Израиля, разработчик биомедицинских технологий, представила приложение для ослабления головной боли во время мигрени Nerivio Migra.Приложение помогает пациентам учиться мышечной релаксации – разновидности поведенческой терапии, в которой пациенты достигают расслабления различных мышечных групп, что приводит к уменьшению стресса. В ходе исследования были проведены оценки клинической эффективности приложения в лечении мигрени, а также возможного включения его в стандартную терапию под наблюдением врача.Результаты наблюдений однозначно показали, что пациенты могут использовать поведенческую терапию, если получают легкий доступ к ней, вставляют этот вид лечения в свой график. Большое значение имеет и доступность терапии. Авторы исследования считают, что врачам нужно пересмотреть подход к лечению мигрени, поскольку многие из ныне существующих средств терапии не всегда эффективны.Мигрень – симптомыПульсация и боль с одной стороны головы;бессонница и другие нарушения сна;головокружение;болевые ощущения позади шеи, а затем – ближе к голове;слезотечение и заложенность носа являются предвестниками мигрени;боль в глазах или в области за ними;нередко возникает рвота и тошнотапохмельный синдром после мигрени – слабость, головокружение в голове, неспособность концентрировать внимание.В исследовании принял участие 51 пациент с мигренью. Их просили применять приложение в течение 90 дней и вести записи о том, насколько частыми и интенсивными бывают головные боли. Во время исследований среднестатистический пациент имел 13 приступов в месяц. 39% из них также сталкивались с тревожными состояниями, а у 30% была депрессия. После использования мобильного приложения количество и интенсивность боли снизились у 51% пациентов в течение 6 недель и еще у 29% через три месяца.