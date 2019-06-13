Врачи рассказали, почему опасно кормить птиц с рук

Специалисты предупреждают: безобидное занятие становится причиной серьезных заболеваний, и всего их более шестидесяти.Порой прогулка не обходится без кормления голубей. Птицы настолько привыкли к человеку, что не боятся брать корм из рук. Такое времяпрепровождение приносит положительные эмоции, но далеко не безопасно для здоровья.Одно из самых частых заболеваний – орнитоз. Возбудителем недуга является хламидия. Попасть в организм она может при вдыхании частичек птичьего пуха или продуктов жизнедеятельности пернатых. Признаки инфекции – температура, достигающая 40 градусов, сухой кашель. Пострадать могут печень, селезенка, ЦНС и дыхательные органы.Иногда человек заражается вертячкой. Вирус провоцирует конъюнктивит, увеличение и отек лимфоузлов возле ушей.Сальмонеллез – еще одно распространенное заболевание, которое можно подхватить от птиц. Оно сопровождается нарушениями в работе ЖКТ, обезвоживанием и интоксикацией организма. Чтобы не заразиться, медики советуют соблюдать правила личной гигиены. Если все-таки покормили птиц, тщательно вымойте руки.Кампилобактериоз – острое инфекционное заболевание, которое характеризуется повышением температуры, болью в животе, тошнотой, рвотой, ломотой и чувством усталости.Не стоит забывать, что птицы могут быть переносчиками бешенства.