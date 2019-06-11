Названы три симптома смертельных болезней

Некоторые симптомы могут быть «красным флажком» тяжелого заболевания.Рекомендуем обязательно обратиться за медицинской помощью, если у вас:Кровь в моче. Если у вас есть кровь в моче, и вы также чувствуете боль в боку или в спине, у вас могут быть камни в почках. Почечный камень — это маленький кристалл из минералов и солей, который образуется в вашей почке и проходит через трубку, которая несет вашу мочу.Для более точной диагностики врач назначает рентгенографическое исследование или же УЗИ, которые позволяют визуализировать камни.Если же этот камень проходит через мочевыводящие пути, то пациенты больше обращают внимание не на цвет мочи, а на собственные болевые ощущения: боли при почечной колике считаются одними из самых сильных. Такое состояние требует купирования и дальнейших врачебных действий по отношению к камню.Если вы видите кровь в моче, и у вас также есть частые позывы к мочеиспусканию, а также если чувствуете жжение и болезненность во время этого процесса, то велика вероятность, что это может быть сильная инфекция мочевого пузыря.Иногда в мочу поступает измененная кровь — тогда она будет иметь вид помоев. Такая моча наблюдается у пациентов с гломерулонефритом — воспалением фильтрационного аппарата почки. Часто гломерулонефриты сопровождаются отеками и повышением артериального давления.Наличие крови в моче на протяжении длительного времени и без какого-либо болевого синдрома может свидетельствовать о злокачественной опухолевой патологии.Свистящее дыхание. Это отчетливо слышно, когда пациент выдыхает, но в тяжелых случаях его можно услышать, когда вдыхает. Это вызвано сужением дыхательных путей или воспалением.Ведь даже интуитивно понятно, что проблемы с дыханием ни к чему хорошему не приведут, и при малейшем его нарушении следует обратиться за необходимой медицинской помощью — подручных средств может не быть. Или можно просто не успеть.Это может быть симптомом астматического приступа, обострения хронического неспецифического заболевания легких, тяжелой аллергии или воздействия химических веществ. Каждое из этих состояний требует немедленного вмешательства.При терапии такого состояния преследуются две цели. Во-первых, открыть дыхательные пути быстродействующими средствами. Например, бронходилататоры часто используются для лечения хрипов и облегчения кашля. Они работают, расслабляя гладкие мышцы, которые есть в структуре стенок дыхательных путей.Во-вторых, необходимо контролировать воспаление в дыхательных путях. Рецептурные противовоспалительные препараты могут уменьшить воспаление и избыток слизи в дыхательных путях. Они обычно назначаются в виде ингаляторов, однако также доступны в виде таблеток длительного действия. Сиропы используются для маленьких детей.Суицидальные мысли. Этому вопросу почему-то уделяется мало внимания, а ведь он так важен. Также крайне мало внимания уделяется депрессии из-за утрированной популяризации этого термина.Депрессия — это не когда “грустненько” и “тоскливенько”. Это когда наблюдается угнетение мыслительной деятельности с искажением типа мышления, сопровождающееся двигательной заторможенностью. Иногда двигательная заторможенность переходит в другую грань, становясь гиперактивностью, в то время как негативное мышление никуда не девается. Такое состояние называют ажитированной депрессией, и именно оно характеризуется очень высоким уровнем суицидальных попыток пациентов.Помните, что к себе надо относиться внимательно и замечать какие-либо опасные признаки в самом начале, чтоб избежать дальнейшего, иногда фатального, развития событий.