Врачи рассказали, какие болезни может спровоцировать летняя жара

Наступило лето! К сожалению, кроме радости и удовольствий. лето может принести с собой и неприятные сюрпризы в виде кишечных инфекций, солнечных ожогов и повышенного риска получения травм.Справедливости ради нужно заметить, что большинство проблем связано не со временем года, а с нашей беспечностью и пренебрежением к элементарным правилам безопасности.Наше хорошее самочувствие, бодрость и оптимистичный взгляд на жизнь в летний период во многом обусловлены воздействием на организм солнечного света. Солнечный свет стимулирует деятельность гормональной и нервной системы, способствует повышенному образованию серотонина и эндорфинов – гормонов счастья, но неразумное отношение к загару и неправильный уход за кожей могут существенно подпортить наше настроение.Кому приятно видеть в зеркале обгоревший носик или мучиться от прикосновения белья к облезающим плечам? Кроме чисто косметических неприятностей, солнечные лучи могут спровоцировать формирование в будущем и более серьезных проблем, например, рака кожи.В настоящее время существует огромный выбор солнцезащитных средств, созданных специально для нашей защиты от «вредных» ультрафиолетовых лучей — UVA. Их можно классифицировать по форме выпуска и по содержанию активных компонентов. Форма выпуска (крем, спрей и т.д.) влияет практически только на удобство применения средства и на цену продукта, не оказывая существенного воздействия на солнцезащитный эффект, а вот содержание ультрафиолетовых фильтров – очень важный показатель, на который необходимо обращать внимание в первую очередь.Все уважаемые косметические компании при разработке солнцезащитных средств опираются на стандарты, разработанные в Австралии, где отмечается самый высокий уровень жесткого ультрафиолетового излучения и рака кожи в мире. На упаковке могут быть написаны следующие обозначения:SPF (Sun Protection Factor) – степень защиты от ультрафиолетовых лучей, может колебаться от 2 (минимальная) до 50+(максимальная).Система UVA или UVA/UVВ фильтров — в первом случае средство защищает только от жесткого излучения, во втором случае от ультрафиолета любого спектра (такой продукт обеспечивает дополнительную защиту от солнечных ожогов).Некоторые производители дополнительно обозначают назначение продукта словами «базовая защита», «максимальная защита» и т.д.При выборе конкретного продукта необходимо ориентироваться на свой тип кожи и условия, при которых Вы собираетесь его применять: в городе, при отдыхе на природе в средней полосе России или во время поездки на юг. Существует простое правило: чем светлее кожа и ближе место нахождения к экватору, тем большая защита Вам нужна. При светлой коже (особенно с веснушками) и волосах в городе рекомендуются средства с SPF не менее 20, а на отдыхе – от 30 до 50+ в зависимости от широты, на которой Вы находитесь; для шатенов, склонных к солнечным ожогам подойдут средства с SPF от 10 до 20, а для тех, кто не обгорает, с SPF 5-10.Кроме защиты кожи от вредных ультрафиолетовых лучей, летом следует позаботиться о ее достаточном увлажнении: солнце, ветер и особенно морская вода способствуют пересыханию кожи и образованию морщинок. Не рекомендуется пользоваться летом жирными кремами, больше подойдут средства с нежной, легко впитывающейся текстурой, препятствующие потере влаги и улучшающие питание клеток.Кстати, любой крем обладает способностью уменьшать воздействие ультрафиолета на кожу. Морская вода пересушивает не только кожу, но и волосы: после купания обязательно примите душ с пресной водой, чтобы смыть частицы соли, а для увлажнения волос используйте любые питательные бальзамы или маски (их рекомендуется применять преимущественно на окрашенные волосы и волосы после химической завивки, но не слишком часто).В жаркую погоду каждый мечтает искупаться, но не всякий водоем подходит для этой цели. В отличие от соленой воды, обладающей антисептическими свойствами, пресная вода может служить хорошей питательной средой для болезнетворных микробов. Актуальность проблемы усиливает высокое распространение инфекционных заболеваний среди лиц молодого и среднего возраста и низкий уровень культуры населения (ни для кого не секрет, что анализ воды некоторых водоемов напоминает анализ мочи).Во избежание проблем не посещайте сомнительные пляжи, обязательно принимайте душ после возвращения домой и не купайтесь в заросших водоемах (некоторые водоросли выделяют вредные для человека вещества, которые могут вызвать отравление, всасываясь через кожу или попадая в организм при заглатывании воды). Информацию о чистоте конкретного пляжа можно получить в местной СЭС, проводящей в купальный сезон регулярные анализы воды и грунта.Лето – идеальная пора для формирования привычки к правильному питанию и здоровому образу жизни. В это время созревают практически все ягоды и некоторые фрукты, поспевает много свежих овощей, богатых минеральными солями и витаминами, из-за жары нам меньше хочется есть, а потому легче приучить свой желудок к маленьким порциям. Если зимой поддержание фигуры для большинства женщин — это серьезная проблема, летом Вы можете это делать с удовольствием: достаточно переключить свое внимание с булочек и пирожков на не менее вкусную землянику, малину, смородину.В летний период у большинства женщин отмечается всплеск сексуальности. Любовь – это, конечно, замечательно, но не забывайте думать о возможных последствиях! Курортные романы крайне редко перерастают в серьезные чувства, а испортить отношения с близким человеком могут запросто. Если вы свободны и независимы – дерзайте, но не забывайте о средствах предохранения. Кроме нежелательной беременности, это защитит Вас и от инфекционных заболеваний. Многие инфекции, передающиеся половым путем (хламидиоз, уреаплазмоз и другие), протекают у мужчин скрыто, и они даже не подозревают о том, что являются их носителями. У женщин те же инфекции вызывают хронический воспалительный процесс в органах малого таза с высоким риском развития спаечного процесса и бесплодия.Используйте лето по максимуму! Не стремитесь к бездумному лежанию на пляже, тем более что это очень вредно. Помните, что в любви главное — качество, а не количество! Велосипед, ролики, плаванье, пляжный волейбол, молочно-растительная диета, общение с приятными людьми – и вам гарантировано хорошее самочувствие и свежий вид на весь год!