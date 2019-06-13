Врачи назвали «опасности» пребывания на даче

Что подстерегает детей.Специалисты рассказали об опасностях, которые могут поджидать детей во время пребывания на даче с родителями.По словам врачей, на даче детей поджидают места, где они по неосторожности могут получить тяжелые травмы или ожоги.В первую пятерку главных угроз для малышей эксперты включили электрощиты и разного рода электроприборы, также опасность представляют костры и предназначенные для розжига средства, незакрытые колодцы.Остерегаться следует и сельскохозяйственных орудий, в том числе газонокосилок, вил, тяпок, культиваторов и т.д.Травмироваться за пределами дачного участка ребенок может на водоеме, поскольку даже когда дети играют у берега, есть риск упасть и захлебнуться, а происходит это за пару минут. Во избежание травм следует максимально ограничить доступ чада к опасностям.Так же не стоит забывать о всяких грызущих и кусающих насекомых: комарах, мошках и клещах. Родителям необходимо запастись средствами от комаров и прочих насекомых, а в доме установить антимоскитные сетки.