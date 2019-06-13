Диетологи поделились простыми способами уменьшить аппетит

Действенные лайфхаки.Аппетит может возникнуть как по физиологическим, так и по психологическим причинам. Что делать, если хочется уменьшить потребность в еде? Читайте наш материал про способы,которые помогут уменьшить аппетит.Способ 1: почистить зубыКак правило, чистка зубов или полоскание рта освежающей жидкостью поможет уменьшить аппетит. Это связано с тем, что после этого любой кусок пищи будет казаться неприятным на вкус.Способ 2: выпейте воды или чайС помощью тёплой воды или травяного чая можно существенно уменьшить аппетит. Делайте это в течение дня, но не заменяйте подобными напитками полноценный приём пищи.Способ 3: упражненияВыполнение аэробных или силовых упражнений поможет уменьшить аппетит. Правда, надо быть осторожными — есть вероятность компенсации потерянной энергии за счёт последующего приёма пищи.Способ 4: кофеГлоток кофе способен помочь в снижении аппетита. Но такой метод работает не для всех.Способ 5: отвращениеНеобходимо вызвать у себя отвращение. Для этого можно посмотреть на какие-нибудь противные изображения или видеозаписи, чтобы отвлечься от мыслей о еде. А можно сделать что-то омерзительное, к примеру, почистить туалет или слив.Способ 6: запах испорченной едыЗапахи чего-то неприятного могут уменьшить аппетит. Это может быть аромат из мусорной корзины, испорченная еда или даже неприятный вашему осязанию одеколон.Способ 7: съешьте супОбъёмная, но малокалорийная еда поможет уменьшить аппетит. Идеально в такой ситуации подходит суп. Большая часть этого блюда — вода, которая заполнит желудок и создаст видимость сытости. Но будьте осторожнее: может захотеться второго и десерт.Способ 8: сонЭто не значит, что каждый раз, когда вам захотелось есть, надо ложиться спать. Просто нужно как следует высыпаться. Ведь из-за недостаточного количества сна может возникнуть уменьшение уровня лептинав организме. А это, в свою очередь, вызывает аппетит.Способ 9: никаких сладостейНе нужно включать в свой рацион много сладкого и сахара. Ведь именно это становится причиной ожирения и гарантирует резкий всплеск сахара в крови. Соответственно, аппетит растёт с большей силой.Способ 10: пищевые волокнаЭто один из самых эффективных способов уменьшить аппетит. Пищевые волокна насыщают на длительный срок, а значит, и голода вы не почувствуете очень долго.