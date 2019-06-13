Этот вид ореха помогает избавиться от кашля

Употребление орехов перед едой снижает аппетитГрецкий орех (Juglans regia) представляет собой дерево с сильно разветвленной кроной, достигающей высоты до 30 м, встречающееся в основном в долине горного пояса.Культивируется во многих местах Европы, Северной Африки и Азии. Время от времени народы поклоняются грецкому ореху как ценному продукту и лекарству. Они называли его громоломом, потому что он обеспечивал укрытие от молнии, проливных дождей и густую тень от сильной летней жары. Люди верили, что под деревом не можно спать, так как его тень является сборищем самодовольства. Несмотря на зловещую веру, грецкий орех традиционно является символом плодородия и долгой жизни.Действие и применение. Орех является уникальным растением во всех отношениях, потому что все в нем можно использовать в медицинских целях, от кроны до листьев. Например, незаметная часть, такая как перегородки из грецкого ореха, также обладает целебными свойствами. В народной медицине широко используется отвар грецкого ореха и настойка.Их применяют для лечения: гормональных нарушений, дефицита йода в организме, колита, избыточного веса, высокого кровяного давления и многих других состояний.Листья и незрелые плоды также находят применение в народной медицине. Они оказывают противовоспалительное, вяжущее и тонизирующее действие на нервную и пищеварительную систему. Листья в основном применяются наружно при рахите, экземе, воспалении десен, геморрое, для укрепляющих ванн и т. д.Скорлупа грецкого ореха также обладает целебными свойствами. Она используется для лечения язв желудка и постоянного, сухого, непродуктивного кашля. Чтобы успокоить кашель, достаточно разломать 3-4 грецких ореха, не снимая с них шкурку, дать им кипятиться в воде около 10 минут, затем оставить чай на 15 минут.Грецкие орехи — полноценное и полезное блюдо на каждый день. Люди, которые едят сырые орехи каждый день, не страдают от высокого кровяного давления, орехи понижают уровень холестерина, они защищают прочность костей и предотвращают образование камней в желчи. Употребление 5-6 грецких орехов перед едой снижает аппетит, из-за чего он используется во многих диетах.Химический состав. Листья содержат 5-9% дубильных веществ, в основном, меролаты, фенольные кислоты, эфирное масло, витамин С, РР, каротин и другие. Орехи богаты омега-жирными кислотами, содержат больше меди, марганца, железа, магния, антиоксидантов, белков, жиров и многих витаминов. Также грецкие орехи являются источником йода.