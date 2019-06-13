Названа еще одна опасность сахара для здоровья

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Диетолог Елена Кален рассказала, чем опасен сахар и зачем стоит уменьшить его количество в рационе.На странице в Instagram она привела несколько веских причин:Набор веса. Небольшой сладкий перекус не приносит чувства насыщения, поскольку негативно влияет на гормоны. Когда сахар попадает в кровь, происходит резкий скачок инсулина. Он стимулирует отложение жира, пишет Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.Также при употреблении сладкого у человека появляется ощущение, что он все время хочет есть. Это приводит к перееданию и набору веса.Рост раковых опухолей. Сахар подпитывает все клетки в теле, раковые в том числе. Для их деления необходимо много энергии, а переизбыток глюкозы из сахара является ее источником.Удар по печени и сердцу. Излишки белого сахара приводят к ожирению печени. Проблема в том, что печень не может за один раз переработать большое количество глюкозы. Ее избыток превращается в жир, мочевую кислоту и триглицериды. Избыток триглицеридов увеличивает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.Истощение организма. Высокий уровень глюкозы в крови стимулирует постоянную работу клеток. Они истощаются, и человек может ощущать постоянную усталость, когда нужна активность и бодрость.Риск развития болезни Альцгеймера. Постоянное употребление сахара негативно влияет на работу мозга и снижает когнитивные способности. Исследования доказывают вред сахара для организма. Было выявлено, что у людей с высоким содержанием сахара быстрее развивается старческая деменция, по сравнению с теми, у кого уровень сахара в норме.?