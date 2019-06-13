Врачи объяснили, какие напитки повышают сахар в крови

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Свежевыжатые соки могут сильно повысить уровень сахара в крови, поэтому полезнее просто есть фрукты.Об этом в Instagram рассказала диетолог Светлана Фус, объяснив, что такая опасность соков связана с количеством фруктов.«Например, вы съели один апельсин. А когда вы пьете фреш, то съедаете сразу четыре апельсина. Соответственно, уровень глюкозы в четыре раза больше», – сообщила она.Также диетолог отметила, что можно употреблять смузи, но не в больших количествах. Предпочтительнее все же есть необработанные ягоды, овощи и фрукты.