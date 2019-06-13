Медики рассказали, чем опасны экстремальные диеты

Узнайте, какие последствия могут иметь экстремальные способы похудения.Полезная диета или издевательство над организмом? Навязчивая идея сбросить лишние килограммы часто подталкивает людей испытывать экстремальные способы похудения.Какие последствия могут иметь эти эксперименты?Если человек питается одними белками, возникает слабость, снижается работоспособность и нарушается работа кишечника. Но это не единственная ошибка на пути к похудению. В жажде избавиться от лишних килограммов люди вообще отказываются от еды и истощают организм голоданием. Как следствие – пищевой срыв и проблемы со здоровьем.А у женщин нехватка жиров приводит к сбоям гормональной системы. И самое опасное то, что подобные диеты часто сочетают с таблетками для похудения и слабительными. Так мы очень сильно обезвоживаем наш организм и вымываем полезную микрофлору кишечника, которая поддерживает нашу иммунную систему.Кроме того, страдает и нервная система человека. Ухудшаются настроение и аппетит, возникает депрессия. Поэтому врачи советуют заменить голодание разгрузочными днями. Те, у кого кислотность желудка в норме, свободно могут позволить себе в течении дня пить один кефир, но желательно 2,5%. А вечером съесть 200-300 г печеных яблок. Но такие разгрузки полезны не чаще одного раза в неделю. К тому же, следует сочетать их с физическими упражнениями, чтобы организм научился тратить полученные с пищей калории, а тело стало более подтянутым.И обязательно – проконсультируйтесь с диетологом. Он вычислит индивидуальное соотношение жиров, белков и углеводов, чтобы вес терялась без ущерба для здоровья.