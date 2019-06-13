Диетологи рассказали, какой орган мешает похудеть

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Попытки многих людей похудеть обречены на провал заранее.Как объяснили диетологи, во всем виноват еще один орган в теле человека. Именно скрытый орган сделает похудение невозможным по ряду причин.Врач-диетолог из Центра здоровья Александр Четвериков объяснил, какая часть тела не даст похудеть. Это – сам жир, который, завязываясь, образует в организме еще один полноценный орган. Жир выделяет гормоны, которые делают процессы снижения веса невозможными.По словам Четверикова, жир – особенно, висцеральный, в области живота, выделяет гормоны, которые притупляют восприимчивость клеток к инсулину. Это значит, что инсулин не сможет утилизировать глюкозу, и калории примкнут к уже имеющимся жировым отложениям. Похудеть при таком раскладе не выйдет, ведь любые калории будут отложены. То есть, с ростом количества жировых отложений похудение будет достигаться все труднее и труднее.Как отметил диетолог, чтобы понять, что человек уже обзавелся «лишним органом», нужно измерить талию. У мужчин стоп-черта – 120 см, а у женщин – 90 см. Это сигнал, что нужно срочно худеть – потом будет поздно.