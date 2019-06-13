Врачи рассказали, какие болезни может вылечить плавание в бассейне

Бассейн – это не только превосходное место для того, чтобы расслабиться и провести время, но и инструмент лечения многих заболеваний.О некоторых из них читайте в нашей статье и больше плавайте. Это не только приятно, но и полезно.НеврозыВода при плавании воздействует на нервные окончания по всей поверхности тела, расслабляет и успокаивает. Воздействие температуры воды регулирует процессы возбуждения и торможения, снимается утомление, улучшается память и внимание за счет налаживания кровообращения мозга. Все это благоприятно влияет на центральную нервную систему – после плавания человек легче засыпает и крепче спит.Кроме того, вода вызывает приятные ассоциации, которых не хватает в повседневности, что благотворно влияет на психоэмоциональное состояние в целом.Болезни суставов (остеохондроз, артрит, артроз)Во многих случаях плавание – это единственный вид спорта и физических нагрузок, который показан при болезнях суставов, поскольку в воде человек не ощущает тяжесть своего тела.Плавные движения в воде массируют околосуставные ткани, тем самым улучшается отток лимфы, уменьшается отек суставов, происходит регенерация хрящевых тканей, расслабляются спазмированные мышцы.Грыжа межпозвоночных дисковПо статистике, сегодня на каждые 100 тысяч человек приходится 100 случаев грыжи межпозвоночного диска. Во многих случаях лечения плавание в бассейне помогают человеку излечить эту болезнь без хирургического вмешательства.Занятия в бассейне позволяют укрепить мышцы спины, которые в конечном итоге берут на себя часть нагрузки, разгружая тем самым поврежденный межпозвоночный диск.Паралич и частичные утраты способности к движениюГлавным проявлением паралича является отсутствие, либо снижение произвольной двигательной активности, в результате чего человек теряет способность ходить, совершать активные движения. Поэтому плавание является практически единственным вариантом физической нагрузки.Также плавание – это эффективное средство профилактики инсультов, которые часто и приводят к параличу. Плавание способствует нормализации сосудистого тонуса и давления, а также эффективно борется с ожирением, которое также является причиной артериальной гипертензии (причина инсульта).Реабилитация после травмПо статистике, каждый восьмой житель планеты в течение жизни хотя бы один раз получает тяжелую травму в виде переломов, повреждений спины, разрывы менисков и другие травмы коленей. Очень часть травмы приводят к хирургическому вмешательству, после которого организм человека требует восстановления.Плавание в бассейне способствует быстрому восстановлению мышечного околопозвоночного каркаса, возвращает тонус мышц и снижает болевой синдром, что позволяет расширить двигательный режим.Ожирение, лишний весПлавание при ожирении дает одновременную нагрузку на все мышцы, но при этом полностью снимает её с позвоночника и суставов ног, по сравнению с любой “сухопутной” физической нагрузкой, ведь вода обеспечивает эффект невесомости.Кроме того, плавание, аквааэробика и даже просто купание очень полезны для сердечно-сосудистой системы (большая проблема для полных людей): улучшается кровообращение, приток крови идет ко всем внутренним органам, при этом улучшается и отток крови с периферии, стабилизируется давление.Болезни сердцаПлавание является эффективным средством лечения и профилактики болезней сердечнососудистой системы, таких как: гипертоническая болезнь, стенокардия напряжения, вегетососудистая дистония, атеросклеротическое поражение сосудов.Использование плавания для лечения и профилактики заболеваний сердечнососудистой системы дает возможность снизить нагрузку на организм от применения химических препаратов, а иногда и вовсе отказаться от них.Бронхит и бронхиальная астмаПлавание является одновременно и дыхательной гимнастикой, и массажем, а так же оказывает собственное влияние на нашу дыхательную систему. Занятия в бассейне показаны всем больным с бронхолегочной патологией, и прекрасно подходит плавание для профилактики и повышения функциональных показателей дыхательной системы, а так же сопротивляемости всего организма.Людям, страдающим патологией бронхолегочного аппарата не просто целесообразно, но жизненно необходимо заниматься плаванием.Варикозное расширение венБольным варикозом запрещены многие силовые упражнения в тренажерном зале, бег и интенсивная аэробика, поскольку это ведет к увеличению нагрузки на ноги, что способствует увеличению венозного давления в нижних конечностях. Это приводит к развитию и усугублению варикозного расширения вен.Тренировки в бассейне в свою очередь не имеют таких последствий. Во время занятий плаванием за счет пребывания тела в горизонтальном положении, происходит отток крови от ног, а также наблюдается снижение нагрузки на ноги по сравнению с другими видами спорта. Плавание благотворно влияет на вены, обеспечивает им расслабление и нормальную циркуляцию крови.Нарушение осанкиНарушение осанки – распространенное отклонение в состоянии здоровья детей. Если в начальных классах нарушение осанки регистрируется лишь у каждого пятнадцатого, то к моменту окончания школы оно встречается у половины детей.Во время плавания тело человека находится в невесомом состоянии, благодаря чему происходит снижение гравитационных нагрузок на позвоночник.Одновременно оно стимулирует укрепление мышечного корсета позвоночного столба, гармонизирует тонус околопозвоночных мышц, мышц грудной клетки и поясницы. Плавание развивает координацию движений, которая в значительной степени страдает у детей, имеющих нарушения осанки.