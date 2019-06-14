Медики подсказали, как правильно выбирать манго

Манго один из самых популярных тропических фруктов на наших рынках.Этот плод очень вкусный и такой же полезный, в частности, для здоровья и молодости нашей кожи. Поэтому надо знать, как правильно выбирать спелое манго,.Благодаря большому содержанию витаминов и аминокислот, манго имеет много полезных свойств. Плод богат на бета-каротин, витамин А, каротиноиды и фолиевую кислоту, а они благотворно влияют на зрение и кости.Также этот фрукт рекомендуют применять при болях в сердце и для общего укрепления сердечно-сосудистой системы. Чтобы польза от манго была максимальной, его надо правильно выбирать.Как выбирать спелое манго?Форма плода не играет большой роли, ведь существует много видов манго, которые отличаются размерами. В наших магазинах продают плоды весом в среднем 200-300 граммов.Присмотритесь к состоянию кожуры манго — она не должна быть вялой или с какими-то пятнами.Спелый фрукт имеет приятный сладкий запах. Если манго отдает кислым или пьянящим запахом, то фрукт точно переспелый.Спелое манго не должно быть слишком жестким или, наоборот, слишком мягким. Если с фрукта выделяется сок, это означает, что фрукт перезрел.