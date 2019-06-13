Ученые выяснили, когда организм перестает бороться со старением

Американские исследователи обнаружили, что основные генетические программы, которые способствуют долголетию, работают не дольше среднего возраста.Исследователи из Университета Майами проанализировали активность генов в образцах тканей людей разного возраста.Ключевую роль в резком появлении многочисленных возрастных заболеваний после 60 лет играет белковый комплекс mTOR – мишень рапамицина у млекопитающих, а также продукция активных форм кислорода в митохондриях.Результаты анализа показали, что антивозрастные системы человека перестают работать до 50-60 лет.Это связано с человеческим геномом, который эволюционировал, обеспечивая долгую жизнь. Но эволюция не предусмотрела, что срок жизни превысит 50-60 лет.Белок мишень рапамицина у млекопитающих регулирует многие важные клеточные процессы, в том числе рост и деление. Нарушение его функции наблюдается при диабете, ожирении, депрессии и некоторых видах рака.