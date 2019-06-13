Врачи объяснили, как абрикосы влияют на артериальное давление
Именно этот фрукт является чемпионом по содержанию такого минерала, как калий.
Согласно исследованиям, ученые установили, что абрикосы оказывают не только снижающее действие на повышенное артериальное давления, но и способствуют борьбе с аритмией. Кроме того, абрикосы оказывают мочегонное действие, что помогает гипертоникам справляться с отеками, в том числе и теми, что носят почечное происхождение.
Ученые отмечают, что этот фрукт в сушеном виде содержит в пять — шесть раз больше калия, чем в свежем. Курага успешно борется с нарушениями сердечного ритма и способствует снижению повышенного артериального давления.
Ученые советуют в летний сезон употреблять абрикосы в свежем виде, а зимой включить в свой рацион этот фрукт в сушеном виде.
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