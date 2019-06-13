Врачи назвали лучшую диету для диабетиков

Американская диабетическая ассоциация (АДА) одобрила диету для больных диабетом и преддиабетом.Систематизировано большое количество рецептов, в основу питания лег средиземноморский тип питания.Порция должна состоять наполовину из овощей, вторую половину делят белковые и углеводные продукты. Также для измерения количества пищи можно использовать руку, сообщает итальянское издание La Repubblica.На своем сайте по питанию АДА представила множество рецептов на весь день и возможные замены элементов блюда, чтобы еда не надоедала.Так, белковой альтернативой курицы может быть тофу, креветки, рыба, яйца, сыр и мясо.Овощи можно всех видов, но кроме богатых крахмалом, таких как картофель, кукуруза, бобовые.В углеводную часть блюда входят цельные зерна, бобовые, зимние тыквы и фрукты.Стоит ограничивать жиры и делать акцент на растительном масле: оливковом, подсолнечном, арахисовом. Можно употреблять оливки, авокадо, семена.Реже использовать кукурузное масло, сои и кунжута, а такие продукты, как сливки, маргарин, сливочное масло, сало, кокосовое масло, сливочные приправы для салатов, и вовсе исключить из рациона.