Названы «безобидные» привычки, способные вызвать рак

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Горячие напитки могут вызвать рак.Ученые из Американского онкологического общества в Атланте обнаружили взаимосвязь между внешне безобидными людскими привычками и статистикой онкологических заболеваний.Вероятность развития заболевания раком пищевода и слизистой оболочки полости рта значительно повышается у тех, кто предпочитает напитки и бульоны с температурой выше 60 градусов по Цельсию. Поэтому врачи-онкологи рекомендуют предварительно остужать горячее питьё, а оптимальной температурой даже для чая специалисты считают 40 градусов.Второй по вредности привычкой, по мнению врачей, является употребление утреннего кофе или чая натощак.Кроме того, американские учёные связывают включение в рацион питания сыра и мяса с увеличением риска возникновения рака желудочно-кишечного тракта в четыре раза.Ночное бодрствование, по мнению специалистов-онкологов, повышает риск заболевания раком груди. Учёные объясняют это нехваткой гормона мелатонина, который отвечает за естественные суточные ритмы человека и для своего нормального воспроизводства требует полноценного отдыха организма в ночное время суток.Специалисты по онкологическим заболеваниям также напоминают об опасности для человеческого здоровья привычек, по праву считаемых вредными. Наиболее частыми причинами возникновения злокачественных опухолей в лёгких и поджелудочной железе служит пристрастие к курению, а первичный рак печени в большинстве случаев вызывается злоупотреблением алкоголем.