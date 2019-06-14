Названы гаджеты, помогающие при онкологии лучше лекарств

Пациенты увеличивают уровень физических нагрузок.Американские ученые пришли к выводу о том, что фитнес-браслеты повышают шансы на выживаемость у пациентов с различными формами злокачественных новообразований. В целом, прогнозы улучшаются более чем на 30%, что делает фитнес-браслеты даже более эффективными, чем некоторые лекарства. Позитивное воздействие этих устройств объясняется тем, что они побуждают людей уделять большее внимание физическим нагрузкам.Наука уже доказала, что регулярные тренировки порой воздействуют на терапию рака лучше, чем некоторые медикаменты. Вполне возможно, что физиотерапия в будущем придёт на смену фармацевтическим препаратам там, где это будет оправданно. Но для того, чтобы онкологический пациент уделял достаточное время тренировкам, его нужно мотивировать. Дело в том, что традиционные методы лечения рака вроде химиотерапии и облучения, как правило, приводят к сильному упадку сил. У людей просто не остается желания и энергии заниматься спортом.Наблюдения показали, что фитнес-браслеты являются неплохими мотиваторами. Они подсчитывают количество сделанных шагов и сгоревших калорий, помогая человеку увеличивать эти показатели ежедневно. С помощью браслетов можно ставить перед собой цели на день, неделю или месяц, а потом следить за их воплощением. Все это положительно влияет на течение болезни.