Медики назвали «женские» симптомы инфаркта

У женщин недуг проявляется иначе.По словам врачей, женщины часто не понимают, что они находятся в группе риска из-за угрожающего им инфаркта миокарда, так как классические симптомы инфаркта больше свойственны мужчинам.Американские врачи-кардиологи выступили в прессе с предостережением о том, что женщины, в отличие от мужчин, в случае сердечных приступов не проявляют характерных симптомов. Например, по их данным, треть женщин с острым коронарным синдромом (состояние, возникающее в связи с обострением ишемической болезни сердца) не имеют классических симптомов тяжести в груди. По этой причине представительницы слабого пола подвергаются большей опасности получить неправильный диагноз и даже оказываются склонными к тому, чтобы незаметно переносить инфаркт миокарда, утверждают врачи.По словам кардиолога Эрики Шварц, при заболевании сердца у женщин «боль в груди бывает не такой сильной, как у мужчин, а также женщины могут испытывать насморк, как при гриппе».Кроме того, вместо сильных и явных симптомов сердечных нарушений, которые испытывают мужчины, у женщин о подобной патологии могут говорить нетипичные проявления – чувство тревожности, изжога, одышка, боль в руках, челюсти, зубах или в спине.Доктор Шварц отметила, что даже многие врачи порой не воспринимают симптомы, наблюдаемые у женщин, как показатель надвигающегося инфаркта – их нередко списывают на проявления менопаузы. Врач посоветовала женщинам следить за своим здоровьем и быть внимательными к любым изменениям в организме.