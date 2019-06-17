Эти сезонные овощи помогут стать стройнее

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Что стоит включить в рацион.Для того, чтобы быть здоровым, энергичным и хорошо себя чувствовать, нужно следовать правилам здорового питания, в частности есть много фруктов и овощей.В овощах содержится много витаминов, микроэлементов, клетчатки и других полезных веществ. Кроме того, в овощах, как правило, мало калорий — то есть, они не навредят фигуре.В этой статье, предлагаем вам 7 простых, доступных и полезных овощей, которые стоит добавить в рацион этим летом.ОгурцыВесна и лето — время, когда доступны свежие огурцы с грядки и когда можно готовить вкусные и полезных блюда со свежими огурцами: холодные супы, смузи, салаты. В огурцах — очень мало калорий (15 калорий в 100 граммах овоща), при этом много клетчатки, калия и других полезных веществ.Огурцы широко используются в кулинарии — блюда с огурцами получаются не только полезные, но и очень вкусные. Этим летом, предлагаем вам приготовить летний холодный суп с огурцами и зеленым луком на айране, смузи с огурцами и мякотью авокадо на йогурте, салат с огурцами и помидорами со сметаной и греческий соус дзадзики (готовится из огурца, чеснока и йогурта без добавок).РедисОдин из первых весенне-летних овощей — это молодой редис. Как и огурцы, редис относится к низкокалорийным продуктам (19 калорий в 100 граммах овоща). В нем содержится много полезной для пищеварения клетчатки. Кроме того, редис — просто кладезь полезных веществ: витамина С, витаминова группы В, витамина РР, а также калия, магния, железа, фосфора.С редиской, как и со свежими огурцами, получается очень вкусный летний салат — его можно заправить сметаной или турецким йогуртом. Редис можно добавлять в окрошку — так это вкусное блюдо станет еще вкуснее. С редиской можно сделать вкусный вегетарианский бутерброд: кусочек хлеба намазать турецким йогуртом, сверху выложить кусочки овощей, в том числе редиски, украсить зеленью — и бутерброд готов.ПомидорыПомидор — вкусный, полезный для здоровья и низкокалорийный овощ (20 калорий в 100 граммах). В помидорах содержится много полезных веществ, в том числе витамины группы В, калий, кальций, магний, железо, органические кислоты.С помидорами можно приготовить вкусные крем-супы: холодный томатный суп со сметаной, томатный суп на классическом йогурте или томатный суп на молоке. С помидорами можно готовить вкусные салаты: салат с огурцами и помидорами, заправленный сметаной или йогуртом; салат с огурцами, помидорами и свежей моцареллой; итальянский салат Капрезе. Если нужно быстро перекусить, с помидорами можно приготовить питательный смузи на кефире или йогурте.Белая и красная капустаИ белая, и красная капуста относятся к низкокалорийным овощам с высоким содержанием клетчатки, витаминов, микроэлементов и других полезных веществ. Калорийность белокочанной капусты — 25 калорий в 100 граммах продукта, краснокочанной — 31 калория.И с белой, и с красной капустой можно приготовить много вкусных салатов: например, салат с капустой, морковью, яблоком и йогуртом без добавок; салат с красной капустой и моцареллой. Кроме того, всегда можно приготовить тушеную капусту со сметаной или сливочным маслом — такое блюдо и хорошо насытит, и не навредит фигуре.Пекинская капустаНе менее полезна — пекинская капуста. Калорий в пекинской капусте совсем мало — 12 калорий в 100 граммах, при этом — много витаминов и других полезных веществ (витаминов С и А, витаминов группы В, калия, кальция, магния, фосфора, аминокислот).С пекинской капустой можно приготовить много вкусных блюд. Салат с пекинской капустой и яблоком; салат с пекинской капустой, курицей и плавлеными сырками; салат с пекинской капустой, помидорами и моцареллой — вот лишь несколько идей для вкусного салата с пекинской капустой. Кроме того, пекинскую капусту, как и обычную белокочанную, можно тушить в сметане — вкусно и полезно.КабачкиВ кабачках содержится много магния, калия и железа, а также воды, которая хорошо усваивается организмом. Кабачки полезны для работы желудочно-кишечного тракта, сердца, почек, сосудов и печени, а также для состояния кожи. Калорийность кабачков — всего 17 калорий в 100 граммах продукта.С кабачками можно приготовить множество вкусных блюд: например, суп на кефире с кабачками и огурцами, фаршированные кабачки с моцареллой, киш с кабачками, сытный суп с кабачками и картофелем на молоке, кабачковый суп на бульоне с плавленым сыром.