Врачи рассказали, как уберечься от солнечного удара

Солнце наиболее активно с 12 до 16 часов.Солнечный удар происходит, когда «агрессивные» лучи попадают на непокрытую голову. В группе риска находятся дети, пожилые люди и те, кто страдает хроническими заболеваниями.Некоторые люди получают солнечный удар за несколько минут, другие — ни разу за всю жизнь. Зачастую все зависит от общего состояния здоровья. Наиболее уязвимые люди – это те, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и имеющие избыточный вес. Также в группе риска находятся маленькие дети и пожилые люди. А также и те, кто употребляет алкоголь или курит.Чтобы уберечься от солнечного удара, врачи рекомендуют по возможности не выходить на улицу в период наибольшей солнечной активности — с 12:00 до 16:00. В жару обязательно нужно носить головной убор. Лучше отдать предпочтение светлой одежде из натуральных тканей.Также необходимо следить за питанием. Надо отказаться от «тяжелой» пищи, вместо нее употреблять больше овощей, молочных продуктов, пить больше воды.Солнечный удар подразумевает головокружение, тошноту, повышение температуры тела, слабость, потерю сознания. При первых же симптомах следует обратиться к врачу.Также, если тревожные симптомы все-таки проявили себя, нужно найти прохладное помещение, отдохнуть, выпить большое количество чистой питьевой воды или специальный спортивный напиток.А вот простую воду, рекомендуют пить в течение дня понемногу каждые десять минут. В связи с тем, что пожилые люди и дети не чувствуют жажду, им необходимо особое внимание в такую погоду.Также, будет не лишним принимать душ или просто умываться холодной водой, конечно если есть возможность. В помещении не помешает чаще выполнять влажную уборку.