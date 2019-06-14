Медики объяснили, как холодный душ в жару влияет на сердце

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Не стоит по приходу домой с раскаленной улицы тут же становится под холодный душ, так как резкий перепад температур может спровоцировать обострение проблем с сердцем или сосудами, к тому же грозит простудными недугами.Во время длительного пребывания на жаркой улице или поездки в душном транспорте большинство из нас только и мечтают о том, чтобы побыстрее принять прохладный душ. Однако специалисты советуют повременить и не становиться сразу под прохладные струи. Особенно это касается людей, страдающих сердечными недугами и имеющим проблемы с давлением или сосудистой системой.«Когда на улице постоянная жара, организм теряет не только жидкость, но микроэлементы, в месте с ними — и жизненные силы. Потому стоит поберечь внутренние резервы и не создавать ненужных стрессовых ситуаций. После того, как наше тело нагрелось под солнечными лучами и при температуре 35 градусов, ни в коем случае нельзя тут же становиться под прохладный душ – это настоящий шок для сердечно-сосудистой системы. Как бы сильно не хотелось охладиться, подождите минут 10, пока организм хоть немного охладится», — советует врач.Стоит также отметить, что душ может быть прохладным, но не ледяным, иначе так и до сердечного приступа недалеко. В идеале – постоянно менять температуру от прохладной к теплой, создавая незначительный контраст. Прохладная вода немного снизит температуру тела, а теплый душ создаст иллюзию того, что в помещении не так же и жарко.