Врачи рассказали, как правильно питаться в жару

В жару многие испытывают постоянное чувство слабости и усталости, повышение давление и головокружения.По мнению экспертов, это серьезный повод пересмотреть свой ежедневный рацион.Наш повседневный рацион и качество продуктов питания негативно сказались на общем тонусе человеческого организма, физических возможностях и сопротивляемости болезням, не говоря уже о вредных привычках и сидячем образе жизни.В жару организм быстро реагирует на неправильно и чрезмерное питание, потому летом свой рацион стоит пересмотреть кардинально. Чтобы добавить бодрости организму и очистить внутренние органы специалисты рекомендуют на время стать «умеренным вегетарианцем».«Напрочь отказаться от мяса и прочей пищи животного происхождения не рекомендуется. Просто основой рациона должны стать овощи и зелень, десертами – фрукты, а перекусами орехи, сухофрукты. Естественно, нудно отказаться от вредной, консервированной, жареной или чересчур сладкой либо соленой пищи, фаст-фуда, полуфабрикатов, — все это поможет привести в порядок кислотно-щелочной баланс организма. Уже через неделю после перехода на такой рацион вы буквально почувствуете крылья за спиной, особенно если вам есть чем сравнивать», — говорит специалист.Очень полезно проводить раз в неделю разгрузочные дни, причем совершенно не важно на каком продукте, главное чтобы он был растительного происхождения – огурцы, яблоки, ягоды, рис и т.д. Это позволит организму «перезапуститься» и активизировать процессы обновления.Обязательно включайте в меню каши и помните, что «умеренное» вегетарианство позволяет употреблять молоко и кисломолочные продукты, яйца, сыр – ведь организму нужен белок как строительный материал для клеток, укрепления мышц и крепости костей.