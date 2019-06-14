Названы витамины, которые могут предотвратить выпадение волос

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По мнению врачей, с «проблемными» волосами могут помочь витамины, которые содержатся в доступных продуктах.Выпадение волос – это проблема не только многих мужчин, но и женщин. При чем эта проблема далеко не всегда связана с возрастом.Поэтому кроме того, что некоторые чувствуют себя неуверенно из-за «эстетической» стороны вопроса, выпадение волос может сигнализировать и о проблемах со здоровьем.Однако врачи считают, что сбалансированное питание за счет витаминов и микроэлементов способно справиться с этой проблемой.Витамин АЭтот витамин помогает усилить рост волос. Чем больше витамина А в рационе, тем выше уровень естественного увлажнения волос.Витамин BВитамин В обеспечивает гибкость волос, их силы и здоровье в целом. По словам врачей, два яйца в день, стабилизируют показатели витамина в организме.Витамин CЭтот витамин содержится только в овощах и фруктах. Человеческий организм самостоятельно не производит его. Поэтому приходится прибегать к внешним источникам. Витамином С богаты цитрусовые и овощи.Витамин DВыпадение волос зачастую связано с дефицитом витамина D. Причина кроется в том, что он способствует росту волос. Врачи советуют употреблять грибы или жирную рыбу, а также не забывать о солнечных ваннах.Витамин ЕВитамин Е обладает свойствами антиоксиданта. Он помогает избежать повреждений структуры кожи головы и волос. Он содержится в достаточном количестве в таких продуктах как авокадо, орехи, миндаль.Как мы уже писали раньше, седина в волосах – это естественное и почти неизбежное следствие возрастных процессов. Однако, в некоторых ситуациях наши волосы седеют слишком быстро. Ученые выяснили, почему так происходит и с чем подобное связано.В частности, у заядлых курильщиков, а также у тех людей, которые проживают с ними рядом и бывают вынуждены постоянно вдыхать табачный дым, волосы седеют быстрее. Повышенный уровень стресса вызывает целый ряд осложнений в области здоровья, это одна из основных причин выпадения волос.