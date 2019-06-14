Какой алкоголь можно употреблять людям на диете

Диета накладывает на повседневную жизнь ряд ограничений.Почти каждое праздничное застолье испытывает нашу волю: «Как наслаждаться вечером и при этом не съесть лишнего». И если бы только съесть! Частый спутник долгожданных встреч — алкоголь. Мнения по вопросу его потребления разделяются: кто-то исключает алкогольные напитки из меню полностью, а кто-то, наоборот, не видит в них опасности, ссылаясь на слова диетологов о пользе красного вина.Мы решили подробнее разобраться, какие алкогольные напитки допустимы при похудении, а каких следует избегать.Кто они, «друзья» похудения?Алкогольные напитки можно условно разделить на две группы — «друзей» и «врагов» похудения. Наименование «друзья» тут, правда, условно. Помните, что алкоголь, выпитый сверх меры, неизбежно переходит в категорию «врага» и начинает вредить потере веса. Однако некоторые из напитков, употребленные в малых дозах, обладают даже полезными эффектами.Красное виноОдин из самых популярных алкогольных напитков — и точно самый расхваленный врачами и диетологами. Никто не может точно вспомнить, в каком исследовании и когда было сказано о его пользе, но эту информацию с энтузиазмом распространяют до сих пор. Однако в случае с похудением красное вино — действительно «друг», но при условии, что оно сухое и пьете вы его не более одного (максимум двух) бокалов за раз.Красное вино помогает организму расщеплять тяжелую пищу и улучшает пищеварение. Более того, красное вино уменьшает тягу к сладкому. Это происходит благодаря антиоксиданту ресвератролу, который содержится в кожуре красного винограда и естественным путем попадает в вино. Эксперименты на пчелах показали, что даже эти сладкоежки сокращали свою тягу к сладкому. Куда уж тут людям!Еще один серьезный плюс сухого красного вина — его сложно выпить много, поэтому соблюсти указанную дозировку будет легче. В одном бокале красного вина примерно 120 калорий — не так мало для напитка, но немного по сравнению с другими сортами алкоголя.ШампанскоеКак ни удивительно, этот игристый напиток считается одним из самых низкокалорийных (говоря о сухих и суперсухих разновидностях). Качественные французские и итальянские брюты прекрасно сочетаются с блюдами из рыбы и мяса.В одном бокале брюта (150 мл) — около 100 калорий. Эксперты по похудению считают, что ничего плохого от бокала шипучего напитка на празднике не будет — по сравнению с другими вариантами он представляет меньшее «зло». Как и любой игристый напиток, брют сразу попадает в кровь, создавая эффект легкого опьянения, а в силу кисловатого освежающего вкуса много его выпить почти невозможно. Кстати, в сорта шампанского с этикеткой brut naturе сахар не добавляется вообще — а значит, лишних калорий точно не будет.Белое виноБелое вино, в отличие от красного собрата, далеко не так почитается диетологами. В нем тоже пытались найти аналог «суперполезного» антиоксиданта ресвератрола, но с гораздо меньшим успехом.Несмотря на то, что разрекламированной пользы в белом вине немного, это неплохой выбор для тех, кто на диете. Калорийность белого вина примерно такая же, как у красного, — около 110 калорий на бокал. Как и в случае с красным вином и шампанским, худеющим рекомендуется выбирать сухие сорта. Десертное белое вино, хоть и вкусное, но, увы, совсем не подходит для диеты. Отличный выбор — молодые белые или так называемые «зеленые» легкие вина. Зачастую они более «живые» и яркие по вкусу, чем выдержанные сорта, а благодаря меньшей крепости и малому количеству сахара в составе — менее калорийны.ВермутЕсли вам нравятся травяные и горьковатые вкусы, то, возможно, стоит попробовать вермут. Главное — проверить, есть ли в нем сахар, и выбрать максимально «сухую» разновидность.Существует два вида вермута: французский и итальянский, причем имеется в виду не место изготовления, а способ. Французский вермут — сухой, и именно его следует выбирать при похудении. В итальянские вермуты добавляется изрядная доля сахара, поэтому их стоит избегать. Также не рекомендуется пить коктейли с вермутом в составе, потому что, как правило, они не обходятся без сахара.Можно ли пить крепкие напитки при похудении?Когда диетологи включают в список разрешенных при диете крепкие напитки, будем честны: скорее всего, они придерживаются установки «если нельзя, но очень хочется». В Сети пишут о рюмочках текилы или водки как о несерьезной угрозе похудению потому, что в них нет сахара. Но забывают об одном: в этих напитках страшен не сахар!Доказательством того, что крепкие напитки и тонкая талия никогда не подружатся, будут цифры. В 1 грамме алкоголя содержится 7 калорий. Для сравнения: в 1 грамме углеводов — 4 калории, в 1 грамме жира — 9. То есть по «шкале опасности» алкоголь находится между углеводами и жирами, и каждый знает, что при снижении веса стараются избегать излишнего употребления обеих категорий.Водка, виски, текила и другие крепкие напитки хоть и лишены сахара, но за счет высокого градуса вредят снижению веса. В 50 г водки — около 120 калорий, в той же дозе виски — еще чуть больше, около 130 калорий. И далеко не все ограничиваются этими небольшими количествами — а парочка стопок даст уже весьма ощутимые 250 калорий.Крепкие напитки нередко способны свести все усилия на нет. И дело не столько в калориях, сколько в биохимии: крепкий алкоголь воспринимается организмом как яд, который немедленно следует вывести. Следовательно все пищеварительные процессы немедленно замедляются, и силы бросаются на расщепление алкоголя. А плохое пищеварение и замедленный обмен веществ — прямой путь к лишним килограммам.Какие еще напитки можно назвать врагами похудения?Еще один нежелательный напиток на диетическом столе — это пиво. Несмотря на то, что калорийность 100 граммов пива сравнительно небольшая — около 45 калорий, — но минимальная порция пива в баре — 330 мл, а о бутылочном пиве мы деликатно умолчим. Темное и крепкое пиво еще калорийнее.Еще один серьезный минус пива — женские гормоны в его составе. Они нарушают стабильный гормональный фон и вызывают отложение жира в нежелательных местах — на животе и бедрах. Поэтому говорим пиву громкое «Нет!».Еще более громкое «Нет!» стоит сказать алкогольным коктейлям. Как бы вы ни пытались сократить количество калорий в рационе, всего один бокал сладкого коктейля может вознести дневную калорийность до небес. Сиропы, газированные напитки, сахар, а также «маскирующийся» алкоголь, который так сложно почувствовать, — эти минусы коктейлей, в отличие от вин, никакими плюсами не уравновешиваются.Последний наш враг — это ликеры. Увы, эти напитки — настоящая «сладко-алкогольная» катастрофа. Одна рюмочка тянет на 160–180 калорий, ведь в ликерах сочетаются калорийность и спирта, и сахара. Вывод один: от подобных напитков на время потери веса стоит отказаться.Читайте также: В Китае рухнул мост: автомобили попадали в водуКак пить и закусывать так, чтобы не поправиться?Выбор правильного алкогольного напитка — это только половина дела. Важно также подобрать правильную закуску. Один из основных факторов набора веса — не столько выпивка, сколько неправильно подобранное сопровождение.Подбирая закуску к алкоголю, готовьте или заказывайте полноценные с пищевой точки зрения блюда. Не мясная соломка, а полноценный стейк. Не оливки и чипсы, а аппетитный салат. И вот еще один полезный совет: сопровождайте любой выпитый алкоголь таким же (или большим) количеством воды. Во-первых, это не даст быстро опьянеть, а во-вторых, защитит от возможного переедания или злоупотребления горячительным. Ведь не секрет, что алкоголь еще и повышает аппетит.Никто не говорит, что все эти запреты нужно соблюдать постоянно. Но, если допускать такие отступления от правил сознательно, действительно редко (раз в несколько месяцев) и продолжать идти к цели остальное время, то получится добиться успеха, не испытывая угрызений совести.