Употребление этих продуктов может вызвать зависимость

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Пищевая зависимость очень опасна.Существует такое понятие, как пищевая зависимость. Тяга к вкусной еде носит сугубо психологический характер.Чаще всего в список любимых блюд попадают высококалорийные продукты с большим содержанием жиров, сахара, имеющие яркий запоминающийся вкус, например, колбаса, чипсы, майонез, сладкие газированные напитки.И эту зависимость легко преодолеть, но человек должен для себя определить приоритет — здоровье и долгие годы жизни или гастрономические удовольствия без ограничений.СахарСильное желание съесть сладкое человек испытывает, если в организме появился дефицит полезных веществ — магния, фосфора и цинка. Но чаще всего зависимость от конфет носит психологический характер: хочется поощрить себя плиткой шоколада, заесть стресс, скуку и т. д. Сладкое способствует выработке гормонов радости — эндорфинов, дофаминов, поэтому десерт всегда ассоциируется с удовольствием.Есть и еще побочный эффект: сахар способствует выбросу инсулина, снижая уровень глюкозы в крови, появляется чувство голода, и человек снова ест.Чрезмерная любовь к сахару чревата не только кариесом, но и лишним весом, проблемами с эндокринной и гинекологической систем (например, сахарный диабет), высыпаниями на коже и т.д.К тому же мороженкой или пончиком наесться невозможно. Поглощаем мы вкусняшку мгновенно, а толку — никакого. Вот и хочется еще.ПиццаМожете себе представить: кусок пресного теста с незамысловатой начинкой, некогда еда бедных крестьян, стала объектом для изучения ученых из Мичиганского университета. Исследование показало, что пицца способна вызывать привыкание и пищевую зависимость. И дело скорее в сыре, который, как известно, в пицце присутствует в большом количестве.Кроме того, дело может быть в гигантской калорийности даже небольшой порции. В составе пиццы есть самые необходимые для жизнеобеспечения ингредиенты с высоким содержанием жира и основные вкусовые добавки: соль, сахар, перец.Поэтому в миндалевидное тело мозга, которое несет ответственность за многие эмоциональные события человека, и в том числе при формировании аппетита, отправляется сигнал — еда была вкусная и сытная. А счастливые мгновения закрепляются памятью.КофеПоклонников этого напитка много и, если ограничиваться двумя-тремя порциями в первой половине дня, это правильно и не повредит здоровью. Кофе — мощный стимулятор, который способен заставить нервную систему работать интенсивнее, а сердце биться чаще. Правда, эффект кратковременный, а после искусственной бодрости организм испытывает еще большую апатию. А частое употребление кофе в больших количествах грозит привыканием.Кофеин способствует выработке гормона серотонина, отвечающего за ощущение удовольствия, и таким образом формирует привычку, физическую зависимость от порции крепкого кофе. Со временем мозг начинает требовать еще и еще дозу кофеина. И, кстати, пить его натощак бессмысленно, эффект будет обратный.СырЕдинственный полезный продукт в нашем черном списке. Распространено мнение, что в сыр весь мир влюблен не только из-за вкуса, но и потому, что вызывает у человека привязанность на подсознательном уровне.Зависимость формирует белок казеин, который в процессе пищеварения якобы превращается в вещество, отдаленно похожее на наркотическое.Конечно, никакого пагубного эффекта сыр не несет. А вот успокаивающим обладает. К тому же, как и многие белковые продукты с высоким содержанием жира, он долго переваривается в желудочно-кишечном тракте, а значит, дает ощущение сытости и спокойствия.Желейные конфетыМногие приверженцы здорового питания считают, что желейные или жевательные конфеты полезнее других сладостей. Это действительно так при условии, что мармелад сделан из натуральных ингредиентов — желатина (пектина или агар-агара) и фруктового сока. Но таких конфет в промышленном производстве практически не бывает.Поэтому при желании полакомиться сладким нужно внимательно изучить состав желе: нет ли в нем искусственных красителей, консервантов, загустителей, глюкозы, усилителей вкуса и прочих достижений пищевой промышленности?Эти химические добавки пользы для здоровья не несут, даже наоборот, могут вызвать аллергию и формируют пищевую зависимость. Хочется снова и снова ощутить яркий вкус летних ягод и фруктов.ЧипсыОткрыва пакетик, невозможно остановиться, пока внутри не останутся только крошки. Да и те вытряхнем в рот и разве что пальцы облизывать не начнем. Чипсы мы покупаем не для того, чтобы утолить голод, а исключительно ради баловства. Для этого явления появился даже термин — гедонистическая гиперфагия.В чипсах очень много жиров и углеводов, помимо еще большего количества соли, усилителей вкуса и консервантов, например, глутамата натрия, который вызывает привыкание. Такой состав стимулирует аппетит, усиливая желание перекусить калорийной едой.Если не укротить свои пищевые привычки, можно легко набрать лишний вес и получить проблемы со здоровьем.БеконЖареные слайсы копченого мяса вместе с яичницей — один из популярных завтраков в мире. Редко какой мужчина откажется от такого блюда. Оказывается, бекон также входит в список продуктов, влияющих на пищевые привычки человека.В нем есть необходимые организму жиры и белки и сбалансированный соленый, пикантный, копченый вкус. Поэтому остановится после одной порции жареного бекона трудно. А ведь часто баловать себя таким блюдом опасно.Ученые предупреждают, что жирный бекон может вызвать проблемы с сердечно-сосудистой системой и даже рак.БургерыФастфуд вызывает привыкание на психологическом уровне. Над этим сначала потрудились маркетологи крупных ресторанов быстрого питания, убедив весь мир в том, что простая, незатейливая и недорогая еда может приносить неземное удовольствие. Получить на перекус сытный бургер, который заменяет целый обед — с котлетой, сдобой, зеленью и овощами, что может быть проще.На самом деле одна такая булочка с начинкой заменяет по калорийности дневной рацион взрослого человека. Калорийность бургера в среднем 1000 ккал — жиры, простые углеводы, консерванты.Пообедав сытным фастфудом, человек может ощущать тяжесть в желудке, вялость и сонливость, а возможно, и чувство вины от выбора пищи.Но в памяти все равно останется удовольствие от вкуса бургера и желание его повторить.Сладкая газировкаЕще один продукт, вызывающий сильное привыкание. Виной тому — рецептура приготовления, в которой каждый второй компонент сам по себе способен вызвать пищевую зависимость. Во-первых, это большое содержание сахара.В пол-литровой бутылке газировки в среднем 50 г сахара — 10 чайных ложек, при том, что суточная норма составляет 6 ложек. Выпив сладкого напитка, человек ощущает приятное послевкусие, удовольствие. Это сделали свое дело знакомые нам уже гормоны дофамины. Во-вторых, кроме сахара в лимонаде еще есть подсластители, красители, ароматизаторы и консерванты.К тому же газировка не утоляет жажду, наоборот, делает ее еще сильнее. Поэтому выпить бутылочку колы для нас — сущие пустяки.А вот справиться с таким же объемом обычной чистой воды может не каждый.ПеченьеА также торты, кондитерские изделия, сладкие напитки, шоколад и некоторые другие продукты промышленного производства содержат кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы.Эта пищевая добавка искусственного происхождения. Кроме того, в составе кондитерских изделий много жиров, быстрых углеводов и сахара — мозг получает сигнал о насыщении и полученном удовольствии.За это ученые американского Университета Колорадо и включили печенье в список продуктов, вызывающих привыкание легко и быстро.К сожалению, сытости печенье и торты не дают, только привыкание и лишний вес.