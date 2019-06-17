Кардиологи назвали лучшую диету для «сердечников»

Запас жира снижается.Сегодня сердечно-сосудистые заболевания — главная причина смертей во всем мире. Поэтому ученые из разных стран всеми силами пытаются помочь людям, склонным к болезням подобного рода.Многие ученые делают акцент на диете. Сейчас почти никто из специалистов не отрицает, что здоровое питание — одно из ключевых требований долголетия наряду с отказом от вредных привычек и умеренными спортивными тренировками. Вопрос лишь в том, какая диета полезнее и как именно она влияет на человеческий организм.Одной из самых любопытных в этом отношении является средиземноморская диета. Для нее характерно высокое содержание свежих плодов, овощей, картофеля, бобов, орехов и семян. Сюда же можно отнести хлеб, макаронные изделия, оливковое масло и молочные продукты. Также этот рацион включает в себя умеренное потребление красного вина и рыбу (от малых до средних количеств). А вот мясо и яйца при средиземноморской диете нужно употреблять ограниченно.Исследователи из Израиля детально изучали в течение 18 месяцев показатели здоровья 278 жителей своей страны. Во время эксперимента ученые следили за массой участников, составом их крови, а также анализировали состояние их здоровья с помощью МРТ (магнитно-резонансная томография).По мнению ученых, блюда средиземноморской кухни не способствуют резкому избавлению от лишних килограммов, однако позволяют снизить количество жира в таких органах, как печень, сердце и поджелудочная железа. Люди, которые не ограничивали себя в выборе продуктов, намного чаще сталкивались с диабетом и высоким давлением, чем те, кто выбрал для себя средиземноморскую диету.«Мы показали, что избавление от запасов жира в печени влияет на здоровье в долгосрочном плане заметно сильнее, чем простое похудание. Вдобавок мы получили очередное подтверждение того, что появление жира в печени не просто сопровождает ожирение, а может быть причиной его развития», — говорит Ирис Шай (Iris Shai) из Университета Бен-Гуриона.Ранее другая группа исследователей пришла к выводу, что низкобелковая диета с высоким содержанием углеводов способна существенно продлить жизнь. Ученые получили результаты, исследуя лабораторных мышей, однако выводы могут быть актуальны и для людей.