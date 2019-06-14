Названы «тревожные» признаки высокого давления

Эти симптомы нельзя игнорировать.Британские медики назвали признаки высокого артериального давления, которые ни в коем случае нельзя игнорировать, иначе последствия могут быть самыми серьезными, вплоть до летального исхода.Человек может даже не подозревать о высоком кровяном давлении, однако ряд признаков могут его предупредить. Это тревожность в тяжелой форме, носовое кровотечение, одышка, сильные головные боли.Кроме того, существуют сопутствующие симптомы – трудности с речью, проблемы со зрением, онемение, боль в груди и спине. Во всех случаях обязательна процедура измерения артериального давления.Эксперты предупреждают, если все перечисленные признаки оставить без внимания, это может привести к самым нежелательным последствиям – эклампсии, отеку легких, потере сознания или памяти, расслоению аорты, проблемам с почками, стенокардии, сердечному приступу.