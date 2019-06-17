Врачи рассказали, какая музыка притупляет боль и помогает уснуть

Польза аудиотерапии.Ученые провели множество экспериментов и доказали, что аудиотерапия и музыкотерапия помогают расслабиться, восстановить сон и даже продлевают жизнь.Все знают, что музыка обладает расслабляющим и благотворным эффектом. Как колыбельные в детстве, приятная музыка поможет успокоиться, погрузит в сон, подарит теплые воспоминания. Для расслабления особенно подходит негромкая мелодия, медленная и даже монотонная. Желательно слушать просто музыку, без слов, которые будут постоянно отвлекать.Многие в целях терапии используют классическую инструментальную музыку. Но лучше всего для расслабления и сна подходят звуки природы: пение птиц, журчание воды в реке, шум прибоя, леса или дождя, горящий костер. Все это поможет на какое-то время перенестись вдаль от ежедневных хлопот, отвлечься от шума города и хорошо отдохнуть.Недаром звуки природы активно используются в аудиотерапии: одним они помогают лучше концентрироваться, другим — крепче спать, а некоторым — даже справляться с психическими проблемами. Не имеет значения, будете вы слушать запись исключительно звуков природы либо включите музыку, содержащую в себе эти элементы: положительный эффект обеспечен.Присутствие «природных элементов» также повышает общее настроение и концентрацию, что очень хорошо сказывается на работоспособности человека.Американские ученые из Университета Юта также продемонстрировали, что музыка также эффективна в качестве «анальгетика». Ритмичные звуки активизируют сенсорные пути, которые приглушают болевые ощущения, и способствуют умственному и эмоциональному вовлечению.