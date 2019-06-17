Назван напиток для снижения артериального давления

Японские исследователи назвали напиток, который отлично снижает повышенное артериальное давление без медикаментов.

По мнению специалистов, его можно ежедневно употреблять без вреда для здоровья.

Данное заключение было сделано японскими медиками после проведения исследования, в котором участвовали 297 женщин и 184 представителя сильного пола. У всех испытуемых фиксировалось перманентное повышенное артериальное давление. В течение одного года эти люди употребляли томатный сок в неограниченных количествах – но без добавления соли.

В заключение эксперимента артериальное давление снизилось у 94 участников эксперимента.

По мнению японских исследователей, аналогичными свойствами обладают также свёкла, морковь, сельдерей, чеснок, черная смородина и чай каркаде.
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