Врачи подсказали, что делать при тепловом или солнечном ударе

Врачи рассказали, чем опасен солнечный удар.В такую ??жару главное не подхватить солнечный удар – это когда организм перегревается под прямыми солнечными лучами. Если вовремя не отреагировать на симптомы, последствия могут быть небезопасными – от комы и до остановки сердца.Тысячи украинцев ежедневно находятся под палящим солнцем. Но знают ли они, как действовать в случае теплового удара?Пляжи – в зоне повышенного риска, предостерегает врач. Под наибольшей угрозой – дети до года и пенсионеры.«Человек начинает потихоньку терять ориентацию, появляется спутанность сознания. В 30% при некачественном предоставлении помощи или полном отсутствии оказании помощи все может закончиться летальным исходом», — рассказывает врач-анестезиолог Валерий Загорный.Если на ваших глазах кто-то получил солнечный удар, действовать следует немедленно. Обязательно вызывайте «скорую» и начинайте спасать человека.Первая помощь при тепловом и солнечном ударе:Первое, что следует сделать, – это оттянуть пострадавшего в прохладное место и снять с него верхнюю одежду.Берем прохладную салфетку, смачиваем водой, и желательно обтереть все тело. Можно в салфетку положить лед или холодогены, и кладем ее в область шеи и на лоб.Если человек потерял сознание, его нужно повернуть на бок.Помогаем приоткрыть челюсть. Если мы видим, что есть остатки пищи, тогда можем взять на палец обычную влажную салфетку, засунуть палец в рот и забрать остатки еды. Это очень важный момент, потому что человек должен дышать.Но лучше, чтобы такие ситуации вообще не случались. Поэтому выходя на улицу в жару, надевайте головные уборы и пейте как можно больше прохладной воды.